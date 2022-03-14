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Нефть стремительно дешевеет. Китай опять заболел, - "МК"
18:45 15.03.2022

Россия угодила в нефтяную дыру: баррель дешевеет, Китай не покупает
Падение цен на "черное золото" бьет по российской экономике хуже санкций

Цены на нефть, побившие рекорды в первых числа марта, стремительно рушатся. К середине месяца стоимость барреля упала на $30 и останавливаться на этом не собирается. Провал цен эксперты объясняют вспышкой коронавируса в Китае, уложившей на больничные койки с начала весны десятки тысяч зараженных. Вкупе с геополитическими факторами обрушение нефти может добавить проблем российской экономике.

Падение цен на "черное золото" бьет по российской экономике хуже санкций
ФОТО: ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
Стоимость барреля упала до $100. С одной стороны, даже такие цены можно считать весьма высокими; с другой, скорость падения котировок пугает: еще 7 марта "бочка" пробивала очередной рекорд в $130, что являлось максимальным результатом с 2008 года.

Эксперты энергетического рынка объясняют столь резкое падение неутешительными данными из Китая, переживающего новую вспышку COVID-19. Ежедневно в Поднебесной регистрируется до 5 тыс. новых случаев заболевания, еще больше новых пациентов в Гонконге. Введение новых карантинов и возникновение локдаунов грозит отразится на темпах экономического роста Китая, что повлечет за собой глобальные последствия.

Аналитики Morgan Stanley уже понизили прогноз темпов роста китайского ВВП во II квартале года фактически до отрицательных значений. Это означает и заметное сокращение спроса на углеводороды, который особенно активно обеспечивал именно Китай.

Пока рубль сравнительно вяло реагирует на отрицательные тренды в энергетической сфере. Стоимость российских дензнаков показывает небольшой рост, тем не менее, доллар за последние дни продолжает находится на отметках в 115-120, а евро - 120-125 рублей. Как говорят эксперты, поддерживать курсы хотя бы на таких значениях позволили экстренные меры, предпринятые ЦБ, - повышение ключевой ставки до 20%, валютные интервенции, регулирование торгов на биржах.

Если тренд окажется долгим, то удар может стать очень чувствительным. Эксперты напоминают о схожих обстоятельствах 2014 года, когда после событий в Крыму наша страна также получила пакет западных санкций. Курс доллара за несколько месяцев подскочил вдвое. Однако и стоимость нефть тогда упала ровно на столько же, что сыграло важную роль в обрушении "деревянного".

Остается повод для оптимизма: снижающиеся цены на нефть все равно остаются вдвое выше запланированного в российском бюджете уровня. Но существуют и серьезные риски того, что России в ближайшем будущем придется заметно снизить свои аппетиты в отношении нефтяных сверхдоходов, поскольку европейские государства, вслед за США, угрожают отказаться от импорта энергоресурсов из России.

Цена нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель

По данным Bloomberg, отечественные компании уже начали испытывать трудности со сбытом нефти, отгружаемой в балтийских портах. Существуют даже версии, что США разблокируют мораторий на поставки на мировой рынок иранских углеводородов, лишь бы только сократить до минимума экспортную выручку нашей страны. "Даже с учетом того, что российская марка Urals сейчас торгуется с максимальным дисконтом к североморской Brent, многие покупатели не торопятся покупать российскую нефть", - отмечает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

По мнению старшего аналитика Esperio Антона Быкова, последний пакет санкций, предъявленный России, способен существенно подпортить статистику отечественных экономических показателей: результат новых финансовых ограничений будет характеризоваться снижением годового ВВП на 1,5-2%, падением розничных продаж на 7-10%, разгоном инфляции до 14-16% и ростом безработицы до 6%.

"Если к этому добавится обвал цен на нефть и сокращение экспортных доходов федерального бюджета, то без половины золотовалютных резервов (ЗВР), доступа к которым Москва лишилась, отечественной экономике придется пройти через самый жесткий кризис в современной истории нашей страны", - предупреждает эксперт.

Годовой ВВП России в таком случае упадет на 6-8%, инфляция поднимется выше 20%, а розничные продажи сократятся на 15%. И самое страшное - безработица может достичь 8-10%. В общем, остается надеяться, что Китай в очередной раз справится с приступом пандемии, мировой спрос на "черное золото" восстановится и баррель снова начнет расти в цене.

Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - mk.ru
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