Умер раненый в Киеве еще один амер-журналист - Пьер Закржевский. Еще один (Холл) - в реанимации

18:47 15.03.2022

Fox News сообщил о смерти раненого на Украине оператора



Получивший 14 марта тяжелое ранение на Украине оператор телеканала Fox News Пьер Закржевский умер в больнице. Об этом сообщила генеральный директор телеканала Fox News Сюзанна Скотт.



Оператору Пьеру Закржевскому было 55 лет. Он был профессиональным фотографом в зоне боевых действий и посетил множество "горячих точек" планеты – работал в Ираке, Афганистане, Сирии. Как отметила Сюзанна Скотт, это был талантливый профессионал.



Ранее стало известно о ранении на Украине журналиста Бенджамина Холла, который также работал на телеканал Fox News. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



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