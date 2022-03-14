Глакомом Укрвойск в Донбассе назначен генерал с крайне непатриотичным призвищем - Москалев

18:57 15.03.2022

Зеленский сменил командующего украинскими войсками в Донбассе

Президент Украины Зеленский назначил Эдуарда Москалева новым командующим ООС



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.



Формат ООС сменил режим Антитеррористической операции (АТО), который был объявлен в Донецкой и Луганской областях, в 2018 году.



В ноябре 2021 года должность командующего операцией занял генерал-лейтенант Александр Павлюк. Теперь этот пост достанется его заместителю генерал-майору Эдуарду Москалеву.



Павлюк займет должность главы Киевской военной администрации и будет готовить город к обороне.



Ранее Зеленский публично заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены сражаться с российскими военными устаревшей советской техникой. На этом фоне он призвал западные страны увеличить объем военной помощи для страны.