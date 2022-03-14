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|В Ташкенте создаются школы спортивного мастерства Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова
19:08 15.03.2022
В Ташкенте откроют школы спортивного мастерства Баходира Жалолова и Оксаны Чусовитиной по боксу и гимнастике соответственно.
Школы спортивного мастерства по боксу Баходира Жалолова и по гимнастике Оксаны Чусовитиной создаются огласно постановлениям президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 14 марта (ПП-162) и (ПП-163). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
До 1 августа 2022 года Министерству спорта, Национальному олимпийскому комитету, Министерству строительства и хокимияту Ташкента поручено обеспечить строительство и оснащение школ.
На эти цели из госбюджета будет выделено по 25 млрд сумов на каждую. Школа бокса расположится на территории общеобразовательной школы №259 в Юнусабадском районе на 9-м квартале. Школа гимнастики будет создана на территории, прилегающей к общеобразовательной школе №175 на улице Саракульская в Мирабадском районе.
Постановлениями определено, что школы являются государственными учреждениями.