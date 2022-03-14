В Алматы задержан сват Елбасы казахский олигарх Кайрат Боранбаев

19:33 15.03.2022

КазТАГ сообщил о задержании в Алматы олигарха Кайрата Боранбаева



Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы, сообщил агентству КазТАГ источник, знакомый с ситуацией.



По его информации, задержание проводили сотрудники агентства по финансовому мониторингу (АФМ). "По нему "работает" не алматинский департамент, а люди из головного - астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием", - сообщил собеседник редакции. Что именно вменяют задержанному, он не уточнил.



Кайрат Боранбаев - отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дариги.

Бизнесмен входит в число богатейших людей Казахстана. Согласно данным Forbes.kz на октябрь 2021 года, он на паритетных началах с Сержаном Жумашовым владеет БЦ Esentai Tower и ТРЦ Esentai Mall. Также он является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тыс. кв. м на площади Республики.



Кайрат Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Кроме того, бизнесмену принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас", 50% ТРЦ Esentai Mall, 50% БЦ Esentai Tower.



Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", разливающим российскую вакцину против ковида "Спутник-V".



Боранбаев также является руководителем футбольного клуба "Кайрат".