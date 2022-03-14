Джирга "свободных пуштунских племен" в пакистанском Банну выступила за новые Всеафганские выборы (т.е. - против талибов)

19:37 15.03.2022

Собрание пуштунских лидеров призвало к проведению выборов в Афганистане



Участники пуштунской джирги в Банну. Фото с сайта TOLOnews

Джирга (собрание) лидеров пуштунских племен, которая прошла в пакистанском городе Банну, призвала провести всеобщие выборы в Афганистане для того, чтобы сформировать новое правительство. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.



Джирга - это собрание лидеров племен и кланов, которое принимает решения на основе консенсуса в соответствии с пуштунвали - социальным кодексом пуштунов.



В Банну пуштунская джирга проводилась с 11 по 14 марта. В ходе этого собрания участники обсудили вопросы, затрагивающие пуштунов, а также ситуацию в Афганистане.



По итогам было принято заявление, в котором указывается, что в Афганистане должны быть проведены Лойя Джирга (всеафганский совет старейшин, представляющих различные народности страны) и всеобщие выборы для формирования нового правительства, в котором были бы представлены различные слои афганского общества.

В заявлении говорится, что в Афганистане должно быть сформировано "республиканское" правительство, соответствующее всем международным стандартам. Участники собрания также выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в стране и призвали международное сообщество и соседей Афганистана оказать помощь афганцам.



Лидеры пуштунских племен раскритиковали ограждения вдоль Линии Дюранда, которая в настоящее время является границей между Афганистаном и Пакистаном, однако афганские власти - и предыдущее проамериканское правительство, и нынешнее, сформированное радикальным движением "Талибан"*, - отказываются признавать эту границу. Участники джирги заявили, что переходы вдоль Линии Дюранда должны оставаться открытыми, чтобы люди с обеих сторон границы могли свободно пересекать ее.



"Джирга решительно отвергает ограждение вдоль Линии Дюранда и хочет, чтобы все исторические торговые пути вдоль линии оставались открытыми для людей с обеих ее сторон и торговли, и чтобы люди могли свободно передвигаться без предъявления документов", - говорится в заявлении.