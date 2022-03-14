Россия ввела санкции против Псаки. Заклеили рот липучкой?

20:08 15.03.2022

Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Псаки

Санкции России против США ФОто: МИД РФ

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте МИД РФ, в ближайшее время будет объявлено о расширении санкций в отношении высших американских чиновников, военных, законодателей и бизнесменов.



Пока известно, что российский МИД объявил о внесении в "стоп-лист" следующих чиновников и политиков США:



Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);



Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);



Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);



Марк Милли (Mark Alexander Milley);



Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник президента США по национальной безопасности;



Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;



Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;



Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;



Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;



Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын президента США;



Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;



Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;



Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.



В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.

Пресс-служба МИД РФ

Говорится, что эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах.



Константин Вноровский