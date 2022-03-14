О биологических лабораториях на Украине и в других постсоветских государствах

00:38 16.03.2022

американское признание



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Информация Минобороны России о том, что в биолабораториях на территории Украины американцы могли разрабатывать биологическое оружие, вызвало истерический шквал возмущений в самих США и среди нашей доморощенной оппозиции.



Но обратимся к конкретному документу, появившемуся на сайте Исследовательской службы Конгресса США 11 марта 2022 г. - "Участие США в биологической безопасности в Украине: программы сотрудничества и уменьшения угрозы".



Естественно, что американцы отрицают свою прямую деятельность на Украине по разработке биологического оружия. А также заявляют, что Россия "подбрасывает улики или использует биологическое оружие против Украины, но обвиняет другую сторону".



Но вот, что мы читаем дальше:



"В Киеве пять биологических исследовательских лабораторий. Их работа сосредоточена на диагностике, терапии, лечении, профилактике и вакцинах, а не на использовании в военных целях, как обвиняют русские и китайцы".



"Всемирная организация здравоохранения сообщила, что призвала украинские власти уничтожить исследовательские образцы возбудителей болезней, чтобы избежать случайного выброса, если объекты будут повреждены во время войны".



"Несколько федеральных агентств США, таких как Государственный департамент и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сотрудничают с Украиной, чтобы соответствовать международным стандартам биобезопасности и глобальной безопасности для здоровья.



Программа Министерства обороны США по уменьшению угрозы сотрудничества (CTR) также работает со странами-партнерами для уничтожения или обеспечения безопасности высокоприоритетных биологических патогенов ("Выбранные агенты") в их источнике и для развития потенциала партнера по обнаружению, диагностике и сообщению о вспышках заболеваний.



Биологическое участие CTR началось как программа, направленная на демонтаж обширного комплекса биологического оружия, унаследованного от Советского Союза.



Украина и другие нероссийские государства бывшего Советского Союза были добровольными партнерами в демонтаже советского наследия биологического оружия и обеспечении безопасности коллекций и лабораторий патогенов.



Объекты в этих странах были заброшены, когда они стали независимыми государствами, и во многих случаях местные органы власти не знали об их существовании или таящихся в них опасностях.



Со временем Соединенные Штаты узнали об опасных коллекциях патогенов, разбросанных по всему региону. Спустя десятилетие после распада Советского Союза на этих объектах отсутствовали меры безопасности и охраны, они потеряли квалифицированный персонал из-за экономических условий, и многие были в аварийном состоянии.



Соответственно, с конца 1990-х годов Соединенные Штаты ускорили оказание помощи этим объектам. Конгресс впервые добавил средства в бюджет CTR Министерства обороны США на сокращение биологической угрозы (BTR) в конце 1990-х годов. В бюджетной смете DOD CTR на 2022 финансовый год говорится, что программа BTR "стремится облегчить обнаружение и отчетность о заболеваниях, вызванных особо опасными патогенами (EDP), включая зоонозные заболевания, которые могут затронуть вооруженные силы Соединенных Штатов или их союзников и партнеров".



"Помощь Министерства обороны была сосредоточена на повышении биобезопасности и защиты (BS&S) в лабораториях, в которых хранятся коллекции патогенов, включая модернизацию оборудования и обучение, а также улучшение обнаружения, диагностики и отчетности (BSV)".



В рамках программы BTR были построены безопасные центральные референс-лаборатории (CRL) для коллекций патогенов в Азербайджане, Украине и Казахстане, а также завершена модернизация 39 "защищенных лабораторий" в Армении, Грузии, Казахстане и Украине".



***



Фактически американцы в официальном документе, подготовленном для Конгресса США говорят о том, что сразу после распада СССР поспешили захватить бывшие советские военные лаборатории на территории Украины и других постсоветских государств, где, по их данным, разрабатывалось биологическое оружие. И все это они, конечно, делали в целях обеспечения всемирной безопасности. И в этих же целях продолжали работать с опасными патогенами. Причем все годы модернизировали оборудование для работы с патогенами, способными вызвать смертельные заболевания.



Все как в "Ревизоре" Н. В. Гоголя – "Унтер – офицерская вдова сама себя высекла".