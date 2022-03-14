 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От дождей развалилась отреставрированная Бухарская крепостная стенаОт дождей развалилась отреставрированная Бухарская крепостная стена
01:29 16.03.2022

На ремонт крепостной стены в Бухаре направят 1 млрд сумов

Ремонт части крепостной стены у ворот Талипоч в Бухаре, которая обрушилась из-за осадков, обойдется в 1 млрд сумов.

Министерство туризма и культурного наследия выделило из госбюджета 1 млрд сумов на ремонт части крепостной стены у ворот Талипоч, которая обрушилась в ночь на 11 марта из-за осадков, сообщила пресс-служба областного управления Агентства культурного наследия.

Обрушившаяся часть стены была восстановлена в 2003 году. Ворота и стена были включены в адресный список объектов недвижимости материального культурного наследия, где в 2022 году должны были быть осуществлены работы по сохранению. Восстановлением данного объекта займется Дирекция по реставрации объектов культурного наследия.

В настоящее время ведутся предпроектные работы по этому объекту.

В ночь на 11 марта в Бухаре обвалилась часть крепостной стены у ворот Талипоч, датируемых XVI веком. Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана в своем заявлении отметило, что в ходе реставрации 2003 года "была допущена спешка" и "ремонтные работы не велись квалифицированными мастерами".

Источник - Gazeta.uz
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