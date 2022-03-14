В Туркестанской области Казахстана опять потоп

07:08 16.03.2022

В Туркестанской области затопило несколько сел



В двух районах Туркестанской области – Мактааральском и Жетысайском – ликвидируют последствия наводнения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", на местах работают больше сотни спасателей.



С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, – говорится в сообщении.

При Департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб.



В ведомстве уточнили, что уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей.



Анастасия Московчук