ЗаВалили понтареза. "Лучший в мире" канадский снайпер Вали убит в Мариуполе в первом же бою

07:13 16.03.2022

"Самый лучший и смертоносный снайпер в мире" ликвидирован через 20 минут после высадки в Мариуполе

Алексей Иванов



Снайпер, известный только по своей кличке "Вали", прежде служил в 22-м Королевском полку Вооруженных сил Канады. Убил множество людей в Афганистане, Ираке. В начале марта прибыл на Украину.



Западные СМИ разрекламировали Вали как "самого лучшего и смертоносного снайпера в мире", "рекордсмена по самому длинному подтвержденному убийственному выстрелу", поражающего цель на расстоянии 3540 м. В последнее время он, будучи заядлым геймером, работал обыкновенным программистом, но без раздумий отправился в новое кровавое турне.



Из репортажа канадской телекомпании CBC: "Он глубокой ночью пересек польско-украинскую границу, отвечая на призыв президента Украины создать "Иностранный легион" для отражения российского вторжения. Вали сказал, что его и трех других канадцев, которые прибыли с ним, украинцы встретили объятиями, рукопожатиями, флагами и совместными фотографиями. "Они были так счастливы принять нас. Я хочу им помочь. Это так просто. Я должен помочь, потому что здесь людей бомбят только потому, что они хотят быть европейцами, а не русскими. Еще неделю назад я программировал всякий там софт. А уже сегодня я лазаю по складу, подбирая подходящие противотанковые ракеты. Цель - убивать реальных людей", - говорит Вали".



"На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира. Ну что. Средняя продуктивность среднего снайпера - около 7 человек в сутки. На фронтах такого типа как украинский - результативность может доходить и до 10. Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков. Дебиловая тактика перемещения оккупантов Украины может довести это число и до 60", - упоенно писал в Instagram небезызвестный Александр Невзоров, лишившийся площадки на "Эхе Москвы". Кстати, почему Невзоров до сих пор на свободе?



Но вернемся к снайперу, который в течение нескольких дней являлся главным любимцем, подлинным "героем" бандеровских ресурсов. Свидомиты жарко спорили на тему, сколько именно русских убъет бравый канадец; многие поместили его изображение на аватарку; бесноватые дивчины обещали нарожать ему детей после "уничтожения всех москалей".



40-летний Вали (которого нацики величали "грозой русских") быстро освоился, раздал фанатам море автографов и подписал трехлетний контракт с Силами территориальной обороны ВСУ. Ухмыляясь, заявлял: "Это передвижная война, более традиционная, очень механизированная, где у каждой стороны очень узнаваемая униформа. […> Мне нужно освежить свои знания о том, как сбить вертолет или танк".



Итог...



"Лучший снайпер мира", "гроза русских" не продержался и получаса.



15.03.2022 знаменитый Вали ликвидирован через 20 минут после высадки в Мариуполе.



"Снайпер из Канады убит в Мариуполе и, как пишут, российским спецназом. Обязательная приставка: "убит спецназом". Могли убить обычные парни из 9-го полка", – прокомментировал военкор, экс-командир отделения разведвзвода 4-й бригады НМ ЛНР Владлен Татарский (Максим Фомин). Имеется в виду 9-й полк Народной милиции Донецкой Народной Республики, который в данный момент эффективно, квартал за кварталом, зачищает Мариуполь от нацистских оккупантов.