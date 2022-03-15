Почему взбунтовалась Корсика? - Н.Петров

07:44 16.03.2022 Ее жители, как и в Донбассе, желают говорить на родном языке

Николай Петров

15.03.2022



Не только в Донбассе люди хотят говорить на своем родном языке. Этого же требуют сегодня во Франции жители Корсики, где уже вторую неделю подряд бушуют протесты. Как сообщает французская газета Figaro, результат этих волнений - десятки раненых демонстрантов и полицейских.



Формальным предлогом для бунта стала, как считают, попытка убийства в тюрьме осужденного за покушение на префекта острова сепаратиста Ивана Колонны, которого на острове считают национальным героем.



В минувшее воскресенье в Бастии, Аяччо и других городах на улицы вышли тысячи людей с лозунгами "Французское государство - убийца!", "Свобода!" и снова произошли ожесточенные стычки с полицией.



Разъяренные демонстранты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, а стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Некоторые административные здания на острове были сожжены.



Как сообщает газета Monde, ссылаясь на сотрудников полиции, это самые крупные протесты за последние пятнадцать лет. А агентство AFP, несмотря на стремление властей преуменьшить размах бунта на Корсике накануне предстоящих в апреле во Франции президентских выборов, отмечает, что сейчас "весь корсиканский народ мобилизован против несправедливости".



По данным префектуры, демонстрация была начата по инициативе студенческих союзов, к которым присоединились все националистические партии острова. Страсти накалились до того, около пятнадцати демонстрантов ворвались в здание суда Аяччо, которое они попытались поджечь. По решению МВД на остров самолетами полиции переброшены подкрепления жандармов и дополнительные силы полиции.



Иван Колонна, приговоренный к пожизненному заключению, был заключен в тюрьму на юге Франции. Власти долгое время отклоняли его требование о переводе на Корсику, заявляя, что его преступление делает его заключенным с особым статусом тюремного содержании. Стремясь ослабить напряженность, премьер-министр Жан Кастекс после начала протестов отменил этот статус, но корсиканские сторонники Колонны сочли этот шаг слишком запоздалым.



Иван Колонна, вокруг попытки убить которого сейчас на Корсике бушуют страсти, - активный участник сепаратистского движения на Корсике. Он входил в состав группы националистов, которые 8 февраля 1998 года, совершили самое громкое политическое убийство во Франции за последние десятилетие - от их рук пал представитель центральной власти на острове префект Клод Эриньяк. Как установило следствие, именно Иван Колонна произвел смертельные выстрелы. Националист, пользуясь поддержкой единомышленников, долго скрывался от правосудия в горах и отдаленных деревушках, где проживают его друзья и родственники.



В конце концов, полицейские обнаружили его в пастушьем домике на горном пастбище на востоке Корсики. Его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Однако недавно в тюрьме на него было совершено покушение. Заключенный Франк Элонг Абе, 36-летний камерунец, набросился на Колонну и попытался его убить. В результате пострадавший сейчас находится в больнице в состоянии комы. Это покушение и вызвало бурные протесты на Корсике, поскольку Колонну считают символом борьбы населения острова за отделение от Франции. Его сторонники уверены, что попытка его убить была подстроена французскими властями.



Многим Корсика сегодня известна лишь тем, что на этом острове родился Наполеон, а также тем, что свирепая корсиканская мафия ничем не уступает сицилийской. При этом мало кто знает, что перед французским вторжением на остров еще в XVIII веке на Корсике установилась система управления, которую иногда называют первой в мире современной демократией.



В 1755 году на острове была введена Конституция, наделявшая всех мужчин старше 25 лет правом избирать своих представителей в Административный Совет. Предполагается, что именно она вдохновила отцов-основателей США. Новая волна борьбы за независимость Корсики зародилась в 1970 -х годах.



Жители Корсики, которые считают себя отдельным народом, уже давно ведут борьбу за ее отделение от Франции. Они считают себя более близкими к Италии и говорят на особом языке итало-романской подгруппы, однако власти Парижа усиленно навязывают им французский.



Этот четвертый по величине остров Средиземноморья за свою долгую историю много раз переходил из рук в руки. Корсикой управляли и греки, и римляне, и пизанцы. В 1755 году остров в очередной раз стал свободным, на нем была провозглашена Корсиканская республика. Но уже в 1768 году независимости наступил конец, и Корсика вошла в состав Франции, но борьбу за независимость его обитатели не прекратили. Самой могущественной организацией, объединяющей таких борцов, стал Фронт национального освобождения Корсики (FLNC), который 1976 году начал действовать при помощи взрывов и покушений.



Однако в конце июня 2014 года FLNC заявило о прекращении террористической активности. "Это не конец истории. Наоборот, своими действиями мы хотим открыть новые перспективы для нашего движения к суверенитету. Время перейти к новому этапу и создать политическую силу, которая и приведет Корсику к независимости", - говорилось тогда в заявлении организации.



В декабре 2015 года блок умеренных националистов "За Корсику" одержал победу на региональных выборах. Его основные требования к французским властям - придание корсиканскому языку официального статуса, особый налоговый режим для местных жителей и амнистия для политических заключенных.



В перспективе они рассматривают также возможность проведения референдума о независимости острова. Согласно опросам, две трети жителей острова поддерживают эту идею. А самого Колонну они считают национальным героем, борцом с "французской оккупацией" Корсики.



Борцы за независимость Корсики считают, что корсиканский народ планомерно уничтожается. Каждый год, как свидетельствуют СМИ, на остров приезжает по пять тысяч человек, в основном французов, и они покупают там землю. Только 23% школьников на Корсике учат свой родной язык. Государство усиленно "офранцуживает" Корсику, и ее самобытная культура уходит в небытие, бьют тревогу корсиканцы. Поэтому французский триколор на острове далеко не так популярен, как "голова мавра" на флаге националистов, которая считается символом борьбы корсиканцев против иностранного господства.



Однако в Париже негативно относятся к корсиканцам, считая остров очагом преступности, а борцов за его независимость называют террористами, бросают их в тюрьмы. В то время как сами корсиканцы, наоборот, называют свой остров родиной демократии. Как считают корсиканские националисты, пишет итальянская газета Giornale, жители острова всегда жаловались на угнетение и дискриминацию со стороны Парижа. Президента Эммануэля Макрона во время визита на Корсику в 2019 году ""приветствовал" мертвый и враждебный остров".



А теперь, менее чем за месяц до президентских выборов, бурные события на острове - уже настоящая головная боль для Парижа. Но как видно, что в так называемой демократической Европе единственное средство для переговоров с теми, кто борется за свой родной язык и право жить без диктата из центра, - это дубинки и слезоточивый газ. В этом нынешние власти Франции мало чем отличаются от бандеровцев в Киеве. Источник - stoletie.ru

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