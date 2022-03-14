Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности? - А.Чеботарев

08:14 16.03.2022 Андрей Чеботарев



Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности?

2021 год ознаменовался 30-тилетием распада Союза ССР и, как следствие, образования Содружества Независимых Государств (СНГ). Сегодня оно официально представляет собой объединение 10 постсоветских республик. Его деятельность обеспечивают 84 органа, занимающиеся большим количеством вопросов межгосударственного взаимодействия. В частности, по линии обороны и региональной безопасности более-менее эффективно действуют Объединенная система противовоздушной обороны и Антитеррористический центр. В 2020 году государства-участники обновили Концепцию дальнейшего развития СНГ (в первой редакции данный документ был принят в 2007 году – прим.).



Однако уже спустя 10 лет с момента образования СНГ не только не стало полноценным институтом интеграции постсоветских стран, но и было не в состоянии обеспечить реализацию своих уставных целей и принятых в разное время многочисленных соглашений. Во многом это объяснялось приоритетным для каждой из данных стран строительством своей суверенной государственности и различием внешнеполитических интересов и ориентиров. К тому же отдельные государства начали создавать более узкие в региональном и политическом отношениях объединения (Союз Беларуси и России, ЦАЭС, ЕврАзЭС, ГУУАМ и т.д.). А двое из них – Азербайджан и Армения вели в 1992-1994 гг. войну из-за Нагорного Карабаха и, не придя к мирному урегулированию данного конфликта, продолжают оставаться военно-политическими оппонентами.



В связи с этим на неформальном саммите Содружества, прошедшем 1 марта 2002 года в Алматы, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил своим коллегам рассмотреть следующие возможные варианты его дальнейшего развития:



1) фактическое упразднение СНГ с переходом к двусторонним или микрорегиональным конструкциям;



2) сохранение в текущем формате "вялотекущих бюрократических взаимоотношений";



3) кардинальное изменение стратегии, форм, методов и механизмов работы СНГ.



Примечательно, что президенты государств-участников единогласно высказались за третий вариант. Судя по всему, несмотря на все трудности и противоречия в развитии Содружества, данные страны были заинтересованы в сохранении межреспубликанских связей, которые складывались не один десяток лет, и определенной координации отношений друг с другом. К тому же на тот момент времени каждая из них не могла в одиночку преодолеть все вызовы глобализации и стать полноценным членом мирового сообщества.



Вместе с тем следующие 20 лет ознаменовались нарастанием разобщенности между постсоветскими республиками. Апогеем этого процесса стали вооруженные конфликты между Россией и Грузией, Азербайджаном и Арменией, Россией и Украиной. Частые столкновения с применением оружия происходили также на границе Кыргызстана и Таджикистана. В этих условиях Грузия в 2009 году вышла из состава СНГ. Ее примеру, скорее всего, последует Украина, которая фактически давно не участвует в деятельности Содружества. Тем более с учетом недавнего начала процедуры вступления в Европейский Союз.



Все это сильно противоречит, в частности, статье 3 Устава СНГ, согласно которому государства-участники обязуются взаимно признавать суверенитет, территориальную целостность, существующие границы и их нерушимость, не применять силу или угрозу силой против политической независимости, не вмешиваться во внутренние и внешние дела друг друга, разрешать споры мирными средствами и т.д. Межгосударственные конфликты также блокируют реализацию концепций военного сотрудничества, согласованной пограничной политики и других документов СНГ в сфере безопасности.



Следует вспомнить, что в 1990-х гг. под эгидой Содружества предпринимались определенные усилия по урегулированию отдельных межгосударственных и внутригосударственных конфликтов. Так, в 1993 году решением Совета глав государств СНГ были образованы Коллективные миротворческие силы, действующие в Таджикистане во время гражданской войны и еще несколько послевоенных лет (до 2000 года) в целях содействия стабилизации обстановки и поддержания мира в этой стране. А в 1994 году Азербайджаном и Арменией по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня во время первой Карабахской войны.



Однако впоследствии СНГ фактически утратило свой миротворческий потенциал. Хотя статья 18 его Устава гласит, что "Совет глав государств правомочен в любой стадии спора, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию мира или безопасности в Содружестве, рекомендовать сторонам надлежащую процедуру или методы его урегулирования". Вместо этого роль миротворцев иногда берут на себя отдельные страны, как, например, Беларусь в 2014-2015 гг. относительно вооруженного конфликта на востоке Украины или Россия в 2020 году во время второй Карабахской войны.



В сфере экономического взаимодействия серьезным шагом стало подписание в 2011 году Договора о зоне свободной торговли, призванного обеспечить свободный доступ товаров национальных производителей на рынки стран СНГ. В то же время к нему не присоединились Азербайджан и Туркменистан. А с 2016 года договор не действует между Россией и Украиной. В целом, заметные различия государств-участников в подходах к собственному экономическому развитию, а также противоречия между заинтересованностью в наращивании торгово-экономического сотрудничества и проведением протекционистской политики не способствуют созданию на пространстве СНГ общего рынка. К тому же с 2020 года все это усугубилось влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отразившейся, в частности, на вынужденных закрытиях границ и ограничениях на передвижение людей и товаров.



При всем этом Казахстан сохраняет приверженность политики дальнейшего развития СНГ на основе совершенствования направлений и механизмов сотрудничества входящих в него стран. Как следует из выступления президента РК Касым-Жомарта Токаева на саммите СНГ, прошедшем 15 октября 2021 года в формате видеоконференции, Содружество является авторитетной международной организацией с действенными механизмами кооперации, солидной нормативно-правовой базой, активным политическим диалогом и иными факторами многогранного взаимодействия государств-участников.



В то же время Казахстан прекрасно представляет все проблемы и противоречия в развитии СНГ и взаимоотношениях между отдельными странами. На их устранение максимально ориентирована концепция его председательства в СНГ в 2022 году. В том числе она предполагает:



- координацию государств-участников по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня и продвижение международных инициатив и согласованных позиций на многосторонних площадках;



- выработку новой повестки устойчивого развития экономик стран СНГ в постпандемический период;



- устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле и совершенствование таможенного законодательства на базе рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТО);



- реализацию потенциала Содружества как важнейшего игрока в обеспечении продовольственной безопасности, включая разработку и принятие Стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем стран СНГ;



- обеспечение эффективной транспортировки и транзита грузов между странами и создание новых транспортных маршрутов;



- укрепление взаимодействия в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечения безопасности, охраны внешних границ СНГ, противодействия терроризму, правонарушениям в информационной и других областях.



Для системной работы по реализации рассматриваемой концепции Казахстаном также предложен соответствующий план, включающий 85 мероприятий. Немаловажно также, что на межмидовских консультациях, прошедших 16 февраля т.г. в Минске, была единодушно выражена готовность государств-участников содействовать достижению целей казахстанского председательства в СНГ.



Однако начавшийся позднее вооруженный конфликт между Россией и Украиной и усиление в связи с этим санкционного давления на первую из них уже создают ряд негативных последствий для политического и социально-экономического развития постсоветского пространства. В этих условиях многие меры, заявленные Казахстаном в рамках своего председательства в СНГ, рискуют остаться на бумаге. Не менее вероятной представляется угроза сокращения пространства либо даже распада СНГ. Так, помимо Украины заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова. В принципе, ряд стран давно участвуют в работе СНГ и ее структур на выборочной основе. Примечательно, что их также объединяет отсутствие границы и тесного военно-политического сотрудничества с Россией. Поэтому на фоне обострения российско-украинского конфликта они могут продолжить сокращение своего участия в СНГ.



В связи с этим первоочередной задачей Казахстана как председателя СНГ представляется инициирование переговорного процесса между Россией и Украиной под эгидой именно рассматриваемой организации. Тем более, что это совпадает с официальной позицией руководства страны относительно готовности всестороннего содействия в мирном урегулировании конфликта между данными странами. Соответствующую работу следует начать в рамках Совета министров иностранных дел СНГ, в задачи которого как раз входит поиск путей мирного урегулирования споров и конфликтов и создания обстановки мира, согласия и стабильности в Содружестве. Возможно, что это потребует расширить функции и полномочия данного органа, сделав его полноценным медиатором.



В целом, дальнейшая судьба СНГ может быть решена уже в этом году. Затянувшийся кризис, который довел эту организацию до уровня "клуба президентов", фактически вышел на уровень угрозы ее существования. В связи с этим заинтересованным в сохранении и дальнейшем развитии СНГ государствам-участникам впору озадачить себя не совершенствованием отдельных направлений и механизмов сотрудничества, а серьезной ревизией всей системы его работы. Так что все будет зависеть готовности и способностей данных стран, включая Казахстан, совместно двигаться в этом направлении.



14 марта 22 Источник - turanpress.kz

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