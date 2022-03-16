Такого никто не ожидал: Херсонская Народная Республика станет гробовщиком "незалежной", - "СП"

08:41 16.03.2022 Такого никто не ожидал: Херсонская Народная Республика станет гробовщиком "незалежной"

Западенцы, захватившие власть в ходе майдана, сделали из юго-восточных русских украинцев людей второго сорта



Александр Ситников

16 марта 22



Элитные апартаменты в центре Москвы с видом на Кремль

Польское агентство новостей (PAP), со ссылкой на британскую разведку сообщило, что в Херсоне, на юге страны, может пройти референдум "по созданию сепаратистской республики". Затем заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас еще управляет городом, заявил, что Россия якобы создает условия для появления региона под названием Херсонская Народная Республика.



В своем посте в Facebook он фактически признал, что депутаты Херсонского областного совета сотрудничают с "захватчиками" по этому кейсу. Бенефициар Майдана Хлань угрожает сторонникам референдума расправой: "Никаких оправданий для сотрудничества с оккупантами быть не может". Он также пугает: "Создание ХНР превратит наш регион в безнадежную дыру без жизни и будущего".



Обращает на себя внимание и то, что PAP признает, будто Киеву через своих агентов удалось собрать лишь небольшую демонстрацию протеста, несмотря на активизацию всех "сторонников" майдана и присутствие здесь в недавнем прошлом "представителя президента Украины в Крыму".



Польское агентство новостей надеется, что "на протесты должны выйти 10 тысяч человек". Понятно и ежу, что цифры завышены и, возможно, отражают лишь размер антироссийского электората в трехсоттысячном Херсоне. Кстати, 5 марта, по сообщению жовто-блакитного интернет-ресурса "Дзеркало тижня" ("Зеркало недели" - авт.), на акцию протеста, которая состоялась на центральной площади Херсона, вышло не более 5 тысяч.



Однако в роликах на YouTube, в которых "увековечена" эта демонстрация, можно насчитать не более двух сотен молодых людей, орущих бандеровские лозунги. На них, как видно в видео, никто из прохожих вообще не обращал внимания. Равнодушны были и российские бойцы, дежурившие у входа здания обладминистрации, на которой, кстати, висел жовто-блакитных флаг.



Еще меньше бандеровцев было у машин, где наши солдаты раздавали гуманитарную помощь - примерно 15 человек. Те, однако, находясь в явном меньшинстве, угрожали жителям, которые благодарили российских военнослужащих.



Кстати, по сообщению украинских телеграм-каналов, части ВСУ фактически бросили Херсон, приказав желторотой "теробороне" вступить в бой. В укрнете можно встретить такие посты:



"Кто не сдался, в лучшем случае в плену, а в худшем - погибли. Тероборона вся уничтожена".



"ВСУ ушли, там осталась тероборона, которая вступила в бой с РФ и пыталась с коктейлями Молотова из кустов спалить русские военные колонны. Все были уничтожены. Это жесть. Прекратите играться в игрушки, политики договорятся, а ваши жизни никто не вернет. Вон Коля Тищенко свалил в Закарпатье, как и большая часть бизнес-элиты и олигархи".



"Зе" и здесь, на бессмысленных смертях жовто-блакитных пацанов, решил заработать очки. 6 марта 2022 года бывший актер наградил Херсон званием "город-герой" за "подвиг, массовый героизм и стойкость граждан во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".



Сделано это было чисто в пропагандистских целях, поскольку здесь, на юге, в освобожденном от бандеровщины городе, живут в основном русские люди, которые до чертиков устали от родины батьки Махно. Местные жители прямо говорят, что живут в гуляй-поле, в котором нет закона. Они добрым словом вспоминают советские времена.



Здесь важно привести кое-какие сведения. Согласно исторической справке, в 1897 году население города, основанного графом Потемкиным, составляло 59.076 человек и по признаку родного языка подразделялось на следующие группы: великороссы - 27.902 чел. (47,23%), евреи (русскоговорящие) - 17.162 чел. (29,05%), малороссы (носители мовы) - 11.591 чел. (19,62%), поляки - 1.021 чел. (1,73%), немцы - 426 чел. (0,72%), татары - 337 чел. (0,57%).



И сейчас Херсон считается русскоговорящим регионом, который после 2014 года потерял примерно 60% своей экономики из-за объявленной Киевом блокады Крыма. По словам нардепа Украины 5−6 созывов Алексея Журавко, тогда против русской Тавриды "вышла только кучка маргиналов. Все активные люди, которые участвовали в блокаде Крыма - все завозные. Да, в многотысячном Херсоне нашлась тысяча идиотов - но это все равно не весь Херсон".



Журавко еще в сентябре прошлого года с уверенностью говорил: "И в данный момент херсонцы за дружбу с Россией", в том числе и потому, что наглядно видят, как изменился полуостров за последние 8 лет. Конечно, жовто-блакитный зомбоящик кое-кому промыл мозги, но с отключением бандеровского телевидения ситуация меняется.



Местный бизнес, кстати, тоже поголовно русскоговорящий, прекрасно понимает, что при таком раскладе в мире с энергоресурсами, когда газ дороже тысячи баксов за тысячу кубов, у Херсона вообще нет будущего. Например, до 2014 года каховский "Электромаш" работал в кооперации с Россией и производил более 80% электродвигателей для РФ (включая Крым), но сегодня завод практически стоит. "Там три калеки работают. А это фундамент бюджета", - пояснял Журавко.



Если кто-то скажет, что это брехня (ложь на мове), можно взять жовто-блакитные источники за 2013 год - последний самый благополучный период в новой истории Украины. В тогдашнем обзоре под названием "Социально-экономический анализ Херсонской области", говорится, что "уровень оплаты труда на Херсонщине остается одним из самых маленьких среди регионов страны. По итогам 2013 года размер среднемесячной номинальной заработной платы составил 2464 грн (6 тысяч руб.), что превышает лишь показатель Тернопольской области (2359 грн)".



Сейчас люди стали жить намного хуже. Можно смело говорить о тотальной нищете. Для сравнения: средняя заработная плата в Крыму в 2020 году равнялась 33.759 рублям. С учетом того, что Таврида и Херсонщина исторически близки, причем с очень высокой степенью родства, по обе стороны Перекопа отлично знают, что происходит у соседей.



Однако вернемся к первоисточнику, составленному, к слову, на мове: в течение 2010−2013 годов динамика объемов потребления топливно-энергетических ресурсов на производственно-эксплуатационные цели Херсонской области характеризуется резким уменьшением - с 931,7 тыс. тонн условного топлива до 624,5 тыс. тонн. Дело в том, что индекс промышленной продукции в 2013 году по отношению к 2007 году составил 84%, при этом удельный вес машиностроения сократился с 25,7% до 11,5%.



Как результат, доля Херсонщины в валовом внутреннем продукте Украины уменьшилась с 1,5% в 2004 году до 1,3% в 2012 году. По итогам 2020 года - этот показатель опустился до 0,6%. По большому счету, регион живет сам по себе, а "незалежная" - сама по себе.



Повторимся, речь идет о самом лучшем времени в жизни Херсона в 21 веке. Даже в 2013 году Киев относился к этой области как к забытой богом земле. Теперь же, когда уровень жизни местных жителей обрушился еще на 60%, бандеровщина ради интересов бенефициаров майдана пытается играть на "патриотизме" зомбированного молодняка.



Что характерно: западные СМИ уже назвали фейком возможный референдум о выходе Херсона из состава "незалежной". Любопытно, если британцы и поляки жили бы так, как русские на юге Украины, они - что? тоже хотели бы остаться в стране 404? Или все-таки, сравнив те изменения, которые произошли в соседней Тавриде, проголосовали за будущее без нациков? Думается, ответ очевиден. Источник - svpressa.ru

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