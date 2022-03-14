Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз

08:46 16.03.2022

Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз?



Манзума Фируз, Asia-Plus



Подробная программа мероприятий по регионам



Праздничные торжества на республиканском уровне в честь Навруза в этом году пройдут в районе Балхи Хатлонской области. Ожидается, что в них примет участие президент страны Эмомали Рахмон.



Хатлон готовится встретить гостей

Главное торжественное мероприятие состоится на новом стадионе, который построен на средства местных предпринимателей, и рассчитан на 15 тысяч мест, сообщили "Азия-Плюс" в Управлении культуры Хатлонской области.



В театрализованном представлении примут участие 15 тысяч человек.



13:41 25 января

В марте 2022 года таджикистанцы будут отдыхать 13 дней

В Хатлонской области уже с начала марта стартовали мероприятия, посвященные Наврузу. Уже несколько дней в области организованы экскурсии подростков и молодежи по историко-культурным объектам Хатлона, в том числе на место "Каменного трона" в Кубодиенском районе.



Уже завершен областной конкурс "Маликаи Навруз", победительница которого будет участвовать в республиканском Наврузе.



21 марта на площади "Наврузгох" в центре района Балхи пройдет конкурс хлебобулочных изделий и символа Навруза "Хафт син" и "Хафт шин".



В тот же день здесь пройдут соревнования по национальной борьбе (гуштингири), козлодранию и конные скачки.



С 22 до 28 марта эти же соревнования состоятся в городе и районах Куляба, которые, впрочем, в дни празднования Навруза пройдут во всех городах и районах области, а также в парках состоятся концерты и народные гуляния.



Согдийская область отметит концертами

Праздничное мероприятие в честь Навруза на уровне области состоится в Худжанде 20 марта. Оно пройдет в "Кохи Рудаки", в культурной программе примут участие известные певцы и танцевальные коллективы области. Там же будет проходить выставка.



21 марта во Дворце культуры "Сугдиен" в Худжанде также состоится концертная программа.



В день Навруза во всех городах и районах Согдийской области пройдут массовые гуляния. Будут проведены соревнования по борьбе.



22 марта на ипподроме в Бободжон Гафуровском районе в 9:00 начнутся соревнования по козлодранию, в котором примут участие представители всех городов и района Согда.



В ГБАО

В Горно-Бадахшанской Автономной области Навруз будут отмечать с 17 до 27 марта. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в городах и районах Бадахшана.



16:30 8 февраля

В Таджикистане к Наврузу начнет вещание новый телеканал "Туризм и народные ремесла"

17 до 20 на предприятиях и в учреждениях пройдет конкурс "Лучшая культурная программа", победители будут отобраны в этот же день.



23 марта областное праздничное мероприятие пройдет в саду "Чорбог"в Хороге, в Хороге с участием руководства области и города. В программе мероприятия - большой праздничный концерт, выставка - продажа продукции народных ремесленников, национальных блюд.



24 марта состоится республиканская национальная борьба (гуштини милли), в которой примут участие спортсмены со всей страны. Состязания состоятся в городском спортивном комплексе (Мачмаии варзиши).



Ну а в столице празднование Навруза пройдет в четырех районах 21,22,23,24 марта.