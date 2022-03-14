 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 15.03.2022
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    Таджикистан   | 
Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз
08:46 16.03.2022

Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз?

Манзума Фируз, Asia-Plus

Подробная программа мероприятий по регионам

Праздничные торжества на республиканском уровне в честь Навруза в этом году пройдут в районе Балхи Хатлонской области. Ожидается, что в них примет участие президент страны Эмомали Рахмон.

Хатлон готовится встретить гостей
Главное торжественное мероприятие состоится на новом стадионе, который построен на средства местных предпринимателей, и рассчитан на 15 тысяч мест, сообщили "Азия-Плюс" в Управлении культуры Хатлонской области.

В театрализованном представлении примут участие 15 тысяч человек.

13:41 25 января
В марте 2022 года таджикистанцы будут отдыхать 13 дней
В Хатлонской области уже с начала марта стартовали мероприятия, посвященные Наврузу. Уже несколько дней в области организованы экскурсии подростков и молодежи по историко-культурным объектам Хатлона, в том числе на место "Каменного трона" в Кубодиенском районе.

Уже завершен областной конкурс "Маликаи Навруз", победительница которого будет участвовать в республиканском Наврузе.

21 марта на площади "Наврузгох" в центре района Балхи пройдет конкурс хлебобулочных изделий и символа Навруза "Хафт син" и "Хафт шин".

В тот же день здесь пройдут соревнования по национальной борьбе (гуштингири), козлодранию и конные скачки.

С 22 до 28 марта эти же соревнования состоятся в городе и районах Куляба, которые, впрочем, в дни празднования Навруза пройдут во всех городах и районах области, а также в парках состоятся концерты и народные гуляния.

Согдийская область отметит концертами
Праздничное мероприятие в честь Навруза на уровне области состоится в Худжанде 20 марта. Оно пройдет в "Кохи Рудаки", в культурной программе примут участие известные певцы и танцевальные коллективы области. Там же будет проходить выставка.

21 марта во Дворце культуры "Сугдиен" в Худжанде также состоится концертная программа.

В день Навруза во всех городах и районах Согдийской области пройдут массовые гуляния. Будут проведены соревнования по борьбе.

22 марта на ипподроме в Бободжон Гафуровском районе в 9:00 начнутся соревнования по козлодранию, в котором примут участие представители всех городов и района Согда.

В ГБАО
В Горно-Бадахшанской Автономной области Навруз будут отмечать с 17 до 27 марта. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в городах и районах Бадахшана.

16:30 8 февраля
В Таджикистане к Наврузу начнет вещание новый телеканал "Туризм и народные ремесла"
17 до 20 на предприятиях и в учреждениях пройдет конкурс "Лучшая культурная программа", победители будут отобраны в этот же день.

23 марта областное праздничное мероприятие пройдет в саду "Чорбог"в Хороге, в Хороге с участием руководства области и города. В программе мероприятия - большой праздничный концерт, выставка - продажа продукции народных ремесленников, национальных блюд.

24 марта состоится республиканская национальная борьба (гуштини милли), в которой примут участие спортсмены со всей страны. Состязания состоятся в городском спортивном комплексе (Мачмаии варзиши).

Ну а в столице празднование Навруза пройдет в четырех районах 21,22,23,24 марта.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647409560


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