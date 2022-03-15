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|Ждали реформ... В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуйская области и город Кунаев
09:16 16.03.2022
Три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуйская – появятся в Казахстане. Об этом на совместном заседании палат Парламента РК заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Будет создана Абайская область с центром в городе Семее.
Касым-Жомарт Токаев
Также президент отметил, что создается Улытауская область с административным центром в Жезказгане.
Алматинскую область разделят на две – Жетысуйскую и Алматинскую. Капшагай станет центром Алматинской области, Талдыкорган – Жетысуйской.
Касым-Жомарт Токаев
Вместе с тем президент готов поддержать переименование города Капшагая в Кунаев.