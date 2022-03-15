 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.03.2022
10:22  В Узбекистане запрещено увольнение работников, достигших пенсионного возраста
10:02  Грандиозность преобразований. В КазСенате будут заседать не 49, а 45 бездельников
09:52  Доллар утратит статус главной валюты планеты, - Сергей Глазьев
09:45  Токаев: Родным президента законодательно запретят занимать политические должности в Казахстане... А соплеменникам и однородцам?
09:41  Рубль-рупия бхай-бхай. Дели ищет пути обхода западных санкций против России, - С.Строкань
09:37  Токаев учреждает "Национальный курултай". Ну как же без него..?
09:16  Ждали реформ... В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуйская области и город Кунаев

09:12  Мнимые величины. Насколько Казахстан смог избавиться от импортной зависимости? - Е.Косенко
08:46  Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз
08:41  Такого никто не ожидал: Херсонская Народная Республика станет гробовщиком "незалежной", - "СП"
08:14  Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности? - А.Чеботарев
07:44  Почему взбунтовалась Корсика? - Н.Петров
07:19  Прощальный гамбургер. Светлой памяти "Макдональдса", - Г.Иванкина
07:13  ЗаВалили понтареза. "Лучший в мире" канадский снайпер Вали убит в Мариуполе в первом же бою
07:08  В Туркестанской области Казахстана опять потоп
01:29  От дождей развалилась отреставрированная Бухарская крепостная стена
00:38  О биологических лабораториях на Украине и в других постсоветских государствах, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:36  Исламизм в Центральной Азии: cегодня – тишина, а завтра? - Алексей Малашенко
Вторник, 15.03.2022
20:08  Россия ввела санкции против Псаки. Заклеили рот липучкой?
19:37  Джирга "свободных пуштунских племен" в пакистанском Банну выступила за новые Всеафганские выборы (т.е. - против талибов)
19:33  В Алматы задержан сват Елбасы казахский олигарх Кайрат Боранбаев
19:08  В Ташкенте создаются школы спортивного мастерства Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова
18:57  Главкомом Укрвойск в Донбассе назначен генерал с крайне непатриотичным призвищем - Москалев
18:47  Умер раненый в Киеве еще один амер-журналист - Пьер Закржевский. Еще один (Холл) - в реанимации
18:45  Нефть стремительно дешевеет. Китай опять заболел, - "МК"
18:27  Нарушителей запрета на вывоз валюты в Казахстане будут серьезно наказывать
15:15  Как проходила пуштунизация Афганистана, - Хомид Саидов
14:24  Задержан экс-глава Госкомпрома Кыргызстана Сагынбаев. За "выплату незаконной премии"))
14:14  В КазАрмии новые: главком Десантно-штурмовых войск (Джумакеев) и командующий РГ "Юг" (Кучекбаев)
14:10  Русские придут: как Казахстан стал вторым домом для российских олигархов
14:07  У казберегов Каспия нашли на дне уникальный старинный танкер (фото)
14:00  Скончался экс-глава Горно-Бадахшанской области Таджикистана Шодавлят Шодавлятов
13:44  У Казахстана новые послы: в Туркмении (Тажибаев), Таджикистане (Туреханов), Кубе (Елемесов) и Турции (Сапиев)
11:45  Псаки уверяет, что она "полностью сокрушила" экономику России
10:31  Сердар победил с 72,97% голосов! Итоги выборов в Туркмении
10:18  Казахстанский Jusan Bank возглавил Нурдаулет Айдосов
09:20  ЦИК Туркменистана задерживает публикацию результатов выборов президента. Опять 108% - "за"?
08:31  Министерство пропаганды назрело. В России аховый гос-пиар, - Е.Супер
08:22  В Казахстане проанализировали январь. Генпрокурор ответил на вопросы депутатов о протестах в начале года
08:18  Штурм Великой Китайской стены..Вашингтон грозит покарать Пекин, - С.Строкань
08:13  Дарига Назарбаева занималась незаконной торговлей оружием, - полковник Карабеков
08:10  "Черные" майнеры оказались связаны с Назарбаевым и спикером Нигматулиным
07:46  От января к марту. Токаев нужен стране?.. - Д.Ашимбаев
07:39  Спрут военно-биологических лабораторий США на Украине: тайное становится явным, - А.Цуканова
01:05  Букет угроз: как Запад пытается оторвать Пекин от Москвы, - Н.Портякова
01:00  Послание сланцу: смогут ли США заменить Россию на рынке нефти, - Дм.Мигунов
00:25  Китай накрыло "омикроном". Десятки миллионов людей оказались на карантине
00:20  Зачем саудовским властям массовая казнь? - Р.Мустафин
00:18  Кто виноват в провале проекта "Северный поток – 2", - О.Никифоров
00:15  Сердара Бердымухамедова поставили на паузу. ТуркмЦИК затягивает объявление итогов президентских выборов, - "НГ"
00:02  Амер-футуролог Фукуяма предрекает поражение России в Украине. Поглядим))
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев учреждает "Национальный курултай". Ну как же без него..?
09:37 16.03.2022

Токаев предложил создать Национальный курултай

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев
По его словам, новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне.

Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Таким образом, он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы. В составе Национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.
Глава государства
Таким образом, он добавил, что сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов.

Оксана Скибан

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647412620


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830
- Состоялось заседание Бюро Сената
- В Мажилисе обсудили ход расследования "январской трагедии"
- Официальное заявление Правительства
- От января к марту
- Оснований для возникновения дефицита продуктов питания в стране не имеется – МСХ РК
- Кадровые перестановки
- Дорого, долго, на всех не хватит
- АФМ выявлен факт злоупотребления служебным положением в филиале НПП "Атамекен"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  