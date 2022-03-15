Токаев учреждает "Национальный курултай". Ну как же без него..?

09:37 16.03.2022

Токаев предложил создать Национальный курултай



Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне.



Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Таким образом, он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы. В составе Национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.

Глава государства

Таким образом, он добавил, что сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов.



Оксана Скибан