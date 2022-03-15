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Рубль-рупия бхай-бхай. Дели ищет пути обхода западных санкций против России, - С.Строкань
09:41 16.03.2022

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Индия разрабатывает механизмы сотрудничества с Россией в условиях западных санкций. Как сообщила газета The Hindu, правительство Нарендры Моди создало рабочую группу, которой предстоит изучить влияние антироссийских санкций на экономику страны и принять меры по защите сотрудничества с Москвой от развязанной против нее экономической войны. В Дели обсуждают переход к расчетам в рублях и рупиях. Одним из ключевых направлений сотрудничества остается энергетика. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Москва рассчитывает на привлечение индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитие сбытовой сети с участием российских компаний в Индии.

Индия стала одной из стран, которые воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Россию за проведение "специальной военной операции" на Украине. Как подчеркнул премьер-министр страны Нарендра Моди, Дели занимает нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, призывая к миру и диалогу.

Между тем Индия одной из первых в Азии ощутила на себе последствия беспрецедентных экономических санкций, введенных США и их западными союзниками против России. По сообщению ведущих индийских СМИ, отключение ряда российских банков от системы SWIFT привело к параличу системы расчетов в двусторонней торговле, в связи с чем индийские экспортеры так и не смогли получить около $500 млн за уже отправленные в Россию товары - банковские платежи зависли.

"Многочисленные рестриктивные меры, введенные против России, направлены против разных секторов экономики. В настоящее время мы анализируем влияние этих мер на глобальную экономику, включая нарушение цепочек поставок, и на российско-индийские торгово-экономические отношения",- заявил "Ъ" посол Индии в России Паван Капур.

По словам дипломата, представители бизнес-сообщества с обеих сторон выражают озабоченность сложившейся ситуацией. "Мы намерены работать вместе, чтобы найти лучшие пути движения вперед в наших общих интересах, учитывая возникшие новые реалии",- сказал господин Капур.

Не присоединившаяся к войне санкций, несмотря на давление США, Индия ищет способы не только сохранить, но и приумножить деловое сотрудничество с Москвой, пытаясь увидеть в нынешнем кризисе и новые возможности.

Как сообщила со ссылкой на правительственные источники газета The Hindu, премьер-министр Моди инициировал создание межведомственной рабочей группы для изучения влияния западных санкций против России на индийскую экономику. В группу, которую возглавил секретарь по экономическим вопросам Аджай Сет, вошли представители министерств продовольствия и по делам потребителей, удобрений, торговли, иностранных дел, нефти и природного газа.

Главное внимание будет уделено поиску развязок по вопросам, связанным с влиянием санкций на импорт из России удобрений, нефти, растительного масла, а также осуществление платежей по торговым контрактам. Напомним, что на мировом рынке Индия - один из ведущих импортеров этих товаров и их нехватка в случае перебоев с поставками из России может разогнать продовольственную инфляцию и осложнить проведение начинающегося весеннего сельскохозяйственного сезона.

По словам источников The Hindu, индийское правительство уже провело консультации для создания альтернативного платежного механизма с Резервным банком Индии (аналог Центробанка России) и рядом других крупнейших финансовых институтов страны.

Как ожидается, правительство назначит банк, который в условиях санкций будет проводить трансакции в торговле с Россией, используя систему расчетов в рублях и рупиях. Предполагается, что российская сторона будет использовать рупии, которые она получит от индийских импортеров, для закупок товаров в Индии, а индийские экспортеры, соответственно, будут использовать рубли, которыми расплачивается Россия, для оплаты российского импорта. Условный обменный курс рубля и рупии может быть привязан к международной валюте.

По сообщению агентства Reuters, в случае введения в действие системы трансакций в рублях и рупиях Индия рассчитывает покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты с дисконтом. "Россия предлагает нефть с серьезной скидкой. Мы будем счастливы ее купить",- цитирует Reuters источник в индийском правительстве (введенные Западом санкции против России не запрещают Индии покупать российскую нефть).

Напомним, что Индия - третий мировой импортер нефти, однако российская нефть пока составляет 2,3% от общего объема закупаемой страной сырой нефти. По данным собеседников Reuters, механизм расчетов за покупку нефти и других товаров через трансакции в индийских рупиях и рублях только разрабатывается, и пока неясно, сколько российской нефти и с какой скидкой сможет закупать Индия.

Создание механизма расчетов в национальных валютах по схеме рубль-рупия подтверждает, ссылаясь на свои источники в правительстве, индийская газета Mint. "Мы работаем над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю, тем более что мы также планируем увеличить покупку нефти у России",- заявил Mint индийский правительственный чиновник.

При создании механизма расчетов в национальных валютах по схеме рубль-рупия в качестве базисной третьей валюты может использоваться юань. "Мы можем рассмотреть систему плавающего валютного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, возможно юань",- пояснил собеседник Mint.

Переход к расчетам в национальных валютах имеет ключевое значение для скорейшего возобновления торговли Москвы и Нью-Дели. Помимо углеводородов и удобрений Индия закупает у России продукцию ВПК и ядерной энергетики. Кроме того, Индия, которая гранит 95% добываемых в мире алмазов, продолжит ввозить российское сырье, так как новые американские санкции это, как выяснилось, не запрещают. В свою очередь, Дели экспортирует в РФ фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары.

Москва пытается найти новый баланс между Пекином и Дели
Напомним, что товарооборот между Россией и Индией в минувшем году составил около $12 млрд - рекордный показатель за всю историю российско-индийских торговых отношений. Увеличение объемов и диверсификация российско-индийской торговли стали одной из главных тем состоявшегося 6 декабря прошлого года саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.

"Стороны отметили, что существующий объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства России и Индии. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере $30 млрд к 2025 году",- говорится в совместном заявлении "Россия-Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", принятом по итогам саммита.

Примечательно, что уже в декабре прошлого года Москва и Нью-Дели договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, чтобы снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами.

Россия и Индия вырабатывают новую стратегию партнерства
Подтверждением того, что одним из ключевых перспективных направлений двустороннего сотрудничества остается энергетика, стал состоявшийся 10 марта телефонный разговор вице-премьера России Александра Новака с министром нефти и природного газа, городского развития и жилищного строительства Индии Хардипом Сингхом Пури. В ходе беседы стороны отметили, что текущие проекты продолжают реализовываться в стабильном режиме.

"Наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства, лидеры наших стран находятся в постоянном контакте. Активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках проектов "Арктик СПГ-2", "Сахалин-1". Осуществляются поставки СПГ в Индию по линии компании "Газпром". Продолжается планомерная работа с индийскими партнерами по линии "Роснефти". Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор и развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии",- отметил Александр Новак.

Сергей Строкань
15.03.22

Источник - kommersant.ru
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