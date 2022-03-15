Токаев: Родным президента законодательно запретят занимать политические должности в Казахстане... А соплеменникам и однородцам?

09:45 16.03.2022

Астана. 16 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Ближайшим родственникам президента законодательно запретят занимать политические должности в Казахстане, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.



"Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет для занятия должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сказал Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в среду.



Он предложил закрепить данную норму в Конституции и подчеркнул, что глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан.