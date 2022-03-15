Грандиозность преобразований. В КазСенате будут заседать не 49, а 45 бездельников

10:02 16.03.2022

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАН Токаев сократил число сенаторов в парламенте Казахстана



Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента рассказал, какие преобразования ожидают сенат и мажилис, передает корреспондент NUR.KZ. Токаев указал на необходимость пересмотреть порядок функции сената. По его словам, в настоящее время верхняя палата состоит из 49 депутатов, по 2 избираемых сенаторов от каждого региона и 15 сенаторов назначаемых президентом. "Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность главе государства влиять на законотворческий процесс. Для своего времени она была достаточно прогрессивной и эффективной, но сегодня нам нужно двигаться вперед. Президентскую квоту в сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею как это происходит в настоящее время", - пояснил президент. Между тем, по его словам, нижняя палата парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Эта новация обеспечит, по оценке президента, мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате. "В целом наличие сената в качестве верней палаты парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численность населения и тем не менее имеющих две палаты парламента. Это имеет место в Европе. Другое дело наш сенат должен стать палатой реально представляющей интересы регионов страны и это требует реформы его полномочий", - заявил Токаев. Ранее глава государства предложить наделить нижнюю палату парламента Казахстана правом принимать законы. Автор: Виктор Николаев



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Казахстан откажется от суперпрезидентский формы правления. Об этом в среду, 16 марта, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Обращаясь к законодателям и населению, он анонсировал важные изменения в политическом устройстве и управлении страны.



Казахстан станет президентской республикой, где парламент наделен значительными полномочиями. Это, по словам Токаева, "обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны", передает РИА "Новости".



Парламент будет избираться по смешанной системе: 70% мандатов – по партийным спискам, 30% – по мажоритарным округам. При этом президент, руководители силовых ведомств и акимы (главы городов) не должны представлять какую-либо одну партию. Если они состояли в партии, им придется из нее выйти на время работы в должности. Это, по мнению Токаева, обеспечит равные права для всех политических сил.



Еще одно важное изменение в привычном укладе Казахстана: члены семьи главы государства больше не смогут занимать высокопоставленные должности в политике, госсекторе и "квазигосударственном секторе". Это даст всем гражданам республики равные возможности, убежден президент.



Ранее в СМИ сообщалось о дворцах и земельных угодьях в Казахстане, принадлежащих бывшему лидеру страны Нурсултану Назарбаеву и его родне. У родственников действующего президента Токаева нашли недвижимость за границей.



09:25, 16.03.2022 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник Николай ВИКТОРОВ