В Узбекистане запрещено увольнение работников, достигших пенсионного возраста

10:22 16.03.2022

Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по всесторонней поддержке пожилых людей и улучшению их жизненного уровня".



Одобрено предложение Минздравсоцразвития и по делам молодежи и Минтруда о запрете расторжения трудового договора, заключенного с работником, в связи с достижением им пенсионного возраста по инициативе работодателя.



Министерство занятости и трудовых отношений совместно с соответствующими министерствами и ведомствами в двухмесячный срок разрабатывает законопроект о запрете расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с достижением пенсионного возраста и вносит его в Кабинет Министров.



Исходя из основных задач и возложенных на него направлений деятельности, Министерство поддержки махалли и старшего поколения примет следующие меры по улучшению работы с пожилыми людьми в махаллях:



материальная и моральная поддержка социально активной части пожилых людей в махаллях, проявляющей инициативу по принципу "один пожилой в ответе за десять молодых";

координация деятельности министерств и ведомств, хозяйственных объединений, "Советов ветеранов" при предприятиях и организациях независимо от их организационно-правовой формы, "Советов старейшин" при сходах граждан;

обеспечение участия ветеранов труда в обеспечении мира и спокойствия в обществе, оздоровлении социально-духовной среды;

создание системы регулярного наблюдения за положением лиц пожилого возраста и ветеранов, нуждающихся в социальной защите, под девизом "Никто не останется без доброты и внимания" и обеспечение предоставления государственных услуг в рамках программ социальной защиты;

проведение различных культурно-просветительских мероприятий в комплексах "Нуронийлар маскани" и махаллях в целях повышения социальной активности пожилых людей и ветеранов;

обеспечение эффективного функционирования советников председателей сходов граждан по делам пожилых людей и ветеранов и других общественных структур в махаллях.