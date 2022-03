Солдаты неудачи. "Иностранный легион" на Украине как-то быстро зажмурился, - И.Титов

14:18 16.03.2022 Солдаты неудачи

черная комедия с "Иностранным легионом", слишком поспешившим на помощь Украине

Илья Титов



Был такой фильм 2008 года, в оригинале он назывался "Тропический гром", но наши прокатчики назвали его "Солдаты неудачи". В фильме рассказывалось про группу изнеженных и глупых киноактеров, которых режиссер закидывает в гущу военного конфликта в попытках добиться от них правдоподобной игры. Кинокомедия с элементами абсурдного и черного юмора при всем мастерстве сценаристов уступила черной комедии, развернувшейся с "Иностранным легионом", слишком поспешившим на помощь Украине.



Комедия разворачивалась не спеша. Началось все с того, что под воздействием головокружительных успехов ВСУ, о которых бодро рапортовала украинская агитация, Зеленский запросил помощи у добровольцев со всего мира. Для справки: "весь мир" в данном случае обозначает всем известные страны, упоминаемые в контексте выражения "весь мир с нами", а "добровольцы" - наемники, которых "весь мир" умело маскирует под случайных авантюристов, дабы участвовать в военных операциях, не декларируя своего участия официально. Помощь Украине храбрых ветеранов, молодых энтузиастов и отставных солдат рекламировалась в западных газетах так, словно на дворе снова времена Большой игры - тогда британская пресса наловчилась изображать добровольные порывы всего мира по борьбе с российскими амбициями. Самым примечательным материалом подобного рода за первую неделю спецоперации стала история Джейсона Хэя или, как его прозвала газета The Sun, Британского льва. Этот лев (кстати, возможно вполне искренний доброволец) рванул на Украину "одним из первых британцев", но с ним случился занятный конфуз. Намереваясь принять участие в боях под Гостомелем, Джейсон вместе с другими добровольцами, приехавшими в основном из Грузии, попал под удар ВКС РФ. Рассеявшиеся силы "Грузинского легиона" рванули по окрестным лесам, но Британскому льву не повезло - он попал в руки территориальной обороны. Вооруженные дилетанты не стали долго выяснять, кто это, а без задней мысли сдали его СБУ как русского шпиона. Несколько дней его держали взаперти, били (если верить The Sun, до сотрясения мозга), после чего отпустили. Британский лев, храбро расталкивая беженцев, доблестно сбежал в Польшу, где побеседовал с The Sun и сделал из произошедшего с ним вывод: у России современная армия, Путин - "чудовище", а Джейсон ехал туда не умирать. Джейсон Хэй был первым предупреждением, которое пресса, восторженно раскрутившая идею воевать за Украину до последнего добровольца, вбросила всем загоревшимся энтузиазмом. Вскоре газета Daily Mail присоединилась к предупреждениям, опубликовав текст про Томаса - 25-летнего бывшего солдата британской армии, испытавшего на себе все прелести войны с настоящей армией. Томас - на этот раз вполне очевидный наемник - рассказал о службе бок о бок с американцами, канадцами, немцами и грузинами под командованием Мамуки Мамулашвили - куратора "Грузинского легиона". Краткий и довольно сумбурный рассказ заканчивается выводом: война - не компьютерная стрелялка, русские готовы стрелять, так что лучше оставаться в Британии и заниматься гуманитарной деятельностью. Деятельность "добровольцев" из других стран не освещалась СМИ так щедро, но не осталась незамеченной из-за страшной любви к самолюбованию этих вооруженных актеров. Так, ныне заблокированный в России "Инстаграм" хранит посты десятков бразильских чоповцев, тщательно документировавших и выкладывавших в Сеть все свои действия и передвижения - как и положено настоящим военным. Визит бразильцев скудно осветили лишь украинские СМИ, преподнеся это как прибытие на помощь тех, кто подавляет беспорядки в фавелах. Остальное же можно увидеть в сюжетах бразильского медиахолдинга Jovem Pan News. Они рассказывают о Тьяго Росси - бравом 28-летнем снайпере, который спешит выручать Украину, - параллельно с этим идут кадры беспощадного отстрела мишеней на стрельбище. К Тьяго мы еще вернемся - путь его боевой славы хранит "Инстаграм". Неподтвержденными остались сведения о колумбийцах, которые на родине якобы воевали с торговцами кокаином, а потом зачем-то поехали воевать за Зеленского. Много было бездоказательных новостей про загадочных африканских боевиков, приехавших на помощь Украине, а с нашей стороны на исходе первой недели операции был сделан пока не подтвердившийся вброс информации о переброске на Украину турецких боевиков из Идлиба. Словом, "все флаги в гости будут к нам".



После того, как НАТО однозначно заявил об отсутствии намерений вмешиваться напрямую, вовсю пошло вмешательство накривую: поставки оружия из Румынии, предоставление ВСУ разведданных с самолетов, кружащих над Польшей, но главное - въезд на запад Украины сотен "добровольцев". В анонимных каналах некие "инсайдеры" пишут, что услуги двух тысяч солдат удачи щедро оплатили олигархи Ахметов и Пинчук, при этом имя Коломойского, обычно упоминающегося в контексте любых мероприятий этих двух, в "инсайдах" не фигурирует. Въезжающие с западной границы страны борцы за свободу собирались в селе Старичи и на полигоне Яворовский во Львовской области, в 24 километрах от границы с НАТО. Этот полигон, крупнейший во всей Европе, долгое время являлся центром совместных учений, тренировок иностранных солдат (появившихся там вовсе не в 2022 году) и в целом был ключевой точкой западного взаимодействия с ВСУ. Был.



Рано утром в воскресенье, 13 марта, по ряду зданий в упомянутом селе и на полигоне был нанесен удар высокоточными ракетами "Калибр". Поначалу никто не понял, что произошло. Из традиционно немногословного брифинга Минобороны мы узнали об уничтожении до 180 иностранных наемников и крупной партии иностранных вооружений. Эффект начал проявляться постепенно и этот эффект делает удар по львовскому полигону одной из наиболее блестящих в медийном плане операций ВС РФ. Сначала сеть наполнилась кадрами горящих казарм и разрушенных зданий, где к боям против нашей армии готовились "волонтеры". Ролики, что интересно, часто снимали украинские вояки, за кадром задававшиеся традиционным вопросом "А нас-то за что?". Какой-то оператор, снимая окружающий его хаос, дрожащим голосом говорит: "Вот вам и русский мир!" Потом подключились дорогие гости, вернее, те из них, кому повезло уцелеть. Доблестные вояки принялись размахивать покалеченными руками в инстаграм-сторис, кивать перевязанными головами в видеоблогах и постить твиты о храбром отступлении в сторону Польши. Наш знакомый Тьяго Росси, метко отстреливавший мишени, тоже предпочел ретироваться в западном направлении вместе с остатками "Легиона". Все это оказалось подробно освещено и задокументировано. В "Телеграме" пишут про некую французскую даму, приехавшую воевать, но вскоре уехавшую со словами: "Сейчас я в Польше. Казарма легиона была разбомблена спустя несколько часов после нашего прибытия. Мы живы, возвращаемся во Францию".



Тем не менее некоторые не поменяли своего решения - по Сети разошлась информация об американских ветеранах Афганистана, добравшихся до Киева. Бывшие демократизаторы, если верить словам журналиста Нолана Питерсона, пребывают в отчаянии: припасы на исходе, транспорт уничтожен, прощальные сообщения родным уже отправлены. Из десятков тысяч добровольцев, обещанных Киевом, в окрестностях Киева стоит примерно 30 человек. Понимание того, что боевые действия против настоящей армии - не съемки для "Инстаграма" и уж тем более не безнаказанный отстрел босоногих сомалийцев или афганских крестьян, наверняка уменьшит эту цифру еще больше. Солдаты неудачи, эти разукрашенные военным обмундированием актеры, вдруг куда-то растеряли весь свой пыл.



Заметили странную закономерность? С самого первого дня деятельности Британского льва на территории Украины вплоть до удара по Яворовскому российские и западные СМИ действовали примерно в рамках одного нарратива. "Нечего иностранцам сражаться за Украину", - такую мысль можно было вывести как из репортажей российского телевидения, так и из статей британской прессы. Причина, видимо, состоит в нежелании некоторых фракций внутри руководства НАТО обострять ситуацию за свой счет. Опытные воины - ценный ресурс, которому найдется куда более полезное применение, чем бестолковая гибель в тысячах километров от мест боестолкновений. Разумеется, дежурные высказывания не заставили себя ждать - вечером того же дня госсекретарь США Блинкен осудил "удар по миротворческим силам", но никакого развития со стороны Запада это не получило. Зато украинцы, кажется, поняли намек - спустя сутки после удара они объявили о том, что набор "добровольцев" в "Иностранный легион" остановлен. Источник - завтра

