Возглавляемая экс-рос-вице-премьером Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии

14:22 16.03.2022

Возглавляемая Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии



Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение отстранить сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом, как сообщается на сайте организации, шахматистам из этих стран разрешается выступать на индивидуальных турнирах федерации, но только в нейтральном статусе.



В заявлении федерации говорится, что решение принято с учетом "текущих рекомендаций".



Интересно, что главой ФИДЕ является бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. На днях он заявил, что Россия живет в условиях жестких, бессмысленных санкций, на которые наша страна готова ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Кроме того, сообщалось, что он высказался против военных действий России на Украине.



После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Дворковича в том, что он вместо закупки отечественных самолетов подсадил россиян на Boeing и Airbus. "Ты чем тогда думал, "миротворец"?" - поинтересовался у него тогда Рогозин.