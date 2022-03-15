 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 16.03.2022
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15:57  Россия, Китай и украинский кризис, - В.Кашин
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15:51  В Кыргызстане началась кампания против харассмента
15:47  Жмут на газ. Рыночек больше ничего не решает, - Борис Марцинкевич
15:06  Задержан проворовавшийся вице-президент Торгово-промышленной палаты Киргизии Канатбек Шатманов

14:22  Возглавляемая экс-рос-вице-премьером Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии
14:18  Солдаты неудачи. "Иностранный легион" на Украине как-то быстро зажмурился, - И.Титов
14:06  Три ответа на вопросы о будущем России и Китая, - Тимофей Бордачев
12:24  "Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников...", - речь Токаева народу (текст)
10:22  В Узбекистане запрещено увольнение работников, достигших пенсионного возраста
10:02  Грандиозность преобразований. В КазСенате будут заседать не 49, а 45 бездельников
09:52  Доллар утратит статус главной валюты планеты, - Сергей Глазьев
09:45  Токаев: Родным президента законодательно запретят занимать политические должности в Казахстане... А соплеменникам и однородцам?
09:41  Рубль-рупия бхай-бхай. Дели ищет пути обхода западных санкций против России, - С.Строкань
09:37  Токаев учреждает "Национальный курултай". Ну как же без него..?
09:16  Ждали реформ... В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуйская области и город Кунаев
09:12  Мнимые величины. Насколько Казахстан смог избавиться от импортной зависимости? - Е.Косенко
08:46  Гуштингири, концерты, скачки. Как по всему Таджикистану будут отмечать Навруз
08:41  Такого никто не ожидал: Херсонская Народная Республика станет гробовщиком "незалежной", - "СП"
08:14  Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности? - А.Чеботарев
07:44  Почему взбунтовалась Корсика? - Н.Петров
07:19  Прощальный гамбургер. Светлой памяти "Макдональдса", - Г.Иванкина
07:13  ЗаВалили понтареза. "Лучший в мире" канадский снайпер Вали убит в Мариуполе в первом же бою
07:08  В Туркестанской области Казахстана опять потоп
01:29  От дождей развалилась отреставрированная Бухарская крепостная стена
00:38  О биологических лабораториях на Украине и в других постсоветских государствах, - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:36  Исламизм в Центральной Азии: cегодня – тишина, а завтра? - Алексей Малашенко
Вторник, 15.03.2022
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19:37  Джирга "свободных пуштунских племен" в пакистанском Банну выступила за новые Всеафганские выборы (т.е. - против талибов)
19:33  В Алматы задержан сват Елбасы казахский олигарх Кайрат Боранбаев
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18:27  Нарушителей запрета на вывоз валюты в Казахстане будут серьезно наказывать
15:15  Как проходила пуштунизация Афганистана, - Хомид Саидов
14:24  Задержан экс-глава Госкомпрома Кыргызстана Сагынбаев. За "выплату незаконной премии"))
14:14  В КазАрмии новые: главком Десантно-штурмовых войск (Джумакеев) и командующий РГ "Юг" (Кучекбаев)
14:10  Русские придут: как Казахстан стал вторым домом для российских олигархов
14:07  У казберегов Каспия нашли на дне уникальный старинный танкер (фото)
14:00  Скончался экс-глава Горно-Бадахшанской области Таджикистана Шодавлят Шодавлятов
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11:45  Псаки уверяет, что она "полностью сокрушила" экономику России
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Возглавляемая экс-рос-вице-премьером Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии
14:22 16.03.2022

Возглавляемая Дворковичем ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение отстранить сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом, как сообщается на сайте организации, шахматистам из этих стран разрешается выступать на индивидуальных турнирах федерации, но только в нейтральном статусе.

В заявлении федерации говорится, что решение принято с учетом "текущих рекомендаций".

Интересно, что главой ФИДЕ является бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. На днях он заявил, что Россия живет в условиях жестких, бессмысленных санкций, на которые наша страна готова ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Кроме того, сообщалось, что он высказался против военных действий России на Украине.

После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Дворковича в том, что он вместо закупки отечественных самолетов подсадил россиян на Boeing и Airbus. "Ты чем тогда думал, "миротворец"?" - поинтересовался у него тогда Рогозин.

Источник - mk.ru
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