Задержан проворовавшийся вице-президент Торгово-промышленной палаты Киргизии Канатбек Шатманов

15:06 16.03.2022

16 марта 2022 - Наталья Крайнова



Задержан вице-президент Торгово-промышленной палаты Канатбек Шатманов



В Кыргызстане задержан вице-президент Торгово-промышленной палаты. Генеральной прокуратурой республики расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества со стороны граждан Д.Н.Э. и Ш.К.А. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"Следствием установлено, что в 2009 году Д.Н.Э. и Ш.К.А. в рамках договоров с Фондом государственного материального резерва, выставив в качестве залога недвижимое имущество, приобрели муку в большом количестве на общую сумму 117 млн. сомов.



После этого в течение 12 лет с момента заключения договора путем искусственного инициирования необоснованных заявлений перед судом, умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств. Тем самым государству причинен ущерб на общую сумму 117 млн. сомов.



Кроме этого, указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием гражданки С.А. продали заложенное недвижимое имущество последней, тем самым причинив ей материальный ущерб в размере 15 миллионов 705 тысяч сомов.



Генеральной прокуратурой задержан вице-президент Торгово-промышленной палаты Ш.К.А. и водворен в ИВС ГУВД Бишкек, а Д.Н.Э. объявлен в межгосударственный розыск.



Следствие по делу продолжается".