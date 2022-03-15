Жмут на газ. Рыночек больше ничего не решает, - Борис Марцинкевич

15:47 16.03.2022 Жмут на газ

Рыночек больше ничего не решает



Борис Марцинкевич



В начале марта МЭА опубликовало план по сокращению зависимости от российского газа для Европы. МЭА - это Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году, сразу после мирового нефтяного кризиса. В его составе 29 стран-членов, все до одного - потребители, импортеры энергоресурсов, за исключением Соединенных Штатов и Норвегии. Если коротко - антиОПЕК, цель - заставить поставщиков энергоресурсов плясать под дудку потребителей.



Рассмотрим некоторые пункты этого "гениального" плана спасения демократически-либерально-свободной Европушки от газа с молекулами тоталитаризма и авторитаризма.



Например, такой пункт: стимулировать снижение температуры обогрева жилищ, регулирование подачи тепла с помощью термостатов.



Этот пункт живо напомнил мне анекдот, который я слышал в годы беззаботного детства: приучал цыган лошадь ничего не жрать, совсем было приучил - жалко, сдохла. Я бы еще предложил заодно запретить кондиционеры, чтобы все те европейцы, которые зимой не дали дуба из-за мороза в квартире, как следует пропотели летом, ведь в Европе не один, а два пика потребления - зимний из-за холодов и летний из-за жары. Новость для экспертов МЭА? И не знают они, что летняя жара обходится дороже, поскольку зимой КПД ТЭЦ выше, чем летом?



Объясню без сложных схем. Роторы турбин электростанций вращает перегретый пар, создаваемый топками энергоцентралей. За то время, в которое пар проходит через турбину, он не успевает толком остыть, у него на выходе температура 200–300 градусов. Зимой этот пар загоняют в теплообменники, которые и обеспечивают нас с вами горячей водой. А летом этот горячий пар никому не нужен, его приходится сразу отправлять в систему охлаждения. В переводе на капиталистический - летом владельцы ТЭЦ получают прибыль куда как меньше, чем зимой.



Чем компенсирует нормальный капиталист недополучение прибыли в течение полугода? Правильно - попыткой сделать наценки на тучное для него полугодие. МЭА хочет, чтобы в жилищах европейцев зимой была бодрящая температура? Это называется желанием залезть в карман энергокомпаний. Другими словами - МЭА призывает Европу отказаться от принципов либеральной экономики. Не рынок с его костлявой рукой все невидимым образом будет решать, а централизованное желание в приказном порядке снизить потребление тепловой энергии. Конечно, это их дело, но я специально остановился на этом моменте: плевать Европе на либеральную идеологию, если отказ от ее принципов хотя бы теоретически позволяет укусить интересы России.



Еще один пункт: отказ от подписания новых газовых контрактов с Россией. То есть, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа, надо не подписывать с Россией договоры о поставках газа. Гениально. Экспертно. Чтобы корова меньше жрала, надо ее меньше кормить. Чтобы не зависеть от российского газа, нужно во всех жилищах европейцев на потолке прочертить полосу желто-синего цвета, а на входной двери нарисовать кукиш.



Если без смеха, то в Европе есть целых три страны, которые снизили зависимость от российского газа в два-три раза - Эстония, Латвия и Литва. Промышленность - долой, крупное сельское хозяйство - долой, треть, если не половину населения - долой, и вот уже статистика радует глаз. Проверено, работает, и по этому же рецепту уверенно двигалась Украина. В предыдущей статье ""Пугалки" не страшны" я уже давал цифры, повторяться не буду: ну, нету на этой планете столько СПГ, сколько его нужно, чтобы заместить российские трубопроводные поставки в Европу, не-ту!



Что там еще в плане МЭА - строить больше ветряных электростанций (ВЭС)? Отлично! Вот у вас поле, на котором установлено 100 ветротурбин. Ветра нет, они не работают. Европейцы на том же поле строят еще сто ветротурбин, и сразу потрясающий прогресс: теперь во время штиля не работает уже не сто, а двести ветротурбин. Браво! В 2020 году в Германии на ВЭС было выработано 131,85 ТВт*часов электроэнергии. В 2021 году в Германии дополнительно ввели в строй новых ВЭС общей установленной мощностью 5,1 ГВт. Итог этой титанической работы - выработка в 2021 году 113,51 ТВт*часов электроэнергии. 5,1 ГВт новой мощности - это как новая АЭС на 4 энергоблока, чтобы понятнее было. Новую АЭС построили, а объем выработки электроэнергии не только не увеличился, но даже стал чуточку меньше. Отличное решение проблемы, прекрасный рецепт!



Нет, давать комментарии на каждый из 10 пунктов плана не вижу смысла. Реализация любого из них требует одного - денег, денег и еще раз денег. Если не денег, то - сворачивания промышленности. Европейские политики - это отдельная каста тамошней публики, выпестованная в Штатах на всевозможных обучающих курсах. Они не управляли реальным бизнесом, они не понимают, что он из себя представляет.



То же МЭА подвело итоги угольной генерации за 2021 год: по показателю год-к-году рост составил 9%, но есть ведь и статистика отдельно для Европы - тут рост составил и вовсе 18%. Летом 2020-го, напомню, Еврокомиссия опубликовала так называемую "Зеленую сделку" - даешь декарбонизацию, скажи углю свое зеленое "нет!" И где сейчас все мечты о водородной энергетике? Да все там же - в головах европейских политиков и чиновников Еврокомиссии. А реальному европейскому бизнесу, европейскому населению зимой холодно и темно, а газ по полторы тысячи за тысячу кубов - дорого. И плевать хотели реальные люди на всю вашу зелено-водородную муть - уголь пошел в бой.



Но неделю назад случился еще один фокус. Кое-кто из европолитиков изрек, что в годину солидарности с Украиной допустимо вернуться к углю, дабы, само собой, вдарить по России с ее газом. Рынок на словесную интервенцию среагировал с невероятной скоростью: на пике цена на энергетические сорта угля с поставкой в Роттердам выскочила на уровень 450 долларов за тонну. Напомню, что в 2020-м цена угля на тех же условиях вяло трепыхалась на уровне от 60 до 70 долларов, проценты роста считайте сами. Почему так? Да потому, что тот же европолитик при этом брякнул, что уголь должен быть не российским, мы его, оказывается, у других поставщиков брать будем. Отлично! Но угольные электростанции - это не сферический конь в вакууме, их строят под вполне определенные марки угля. Смена поставщика - это смена колосников в топках, смена угольных мельниц - уголь в топки в наше время поступает размельченным в пыль. И реальный бизнес отреагировал совершенно логично: политики могут запретить импорт угля из России, впереди - большие расходы, срочно нужно нарастить до упора запасы. И вот дивная картина: на исходе отопительного сезона на Диком Западе кратный рост стоимости и газа, и угля.



Для того, чтобы было понятно мое отсутствие желания разбирать "гениальный" план от МЭА, я постарался собрать основные данные по реальным объемам добычи и потребления природного газа. Сухой язык цифр - самый надежный способ осознать реальность, лучшее лекарство от политической трескотни. Данных за 2021 год еще не поступало, поэтому оперируем теми, что получились по итогам 2020-го. Все - в миллиардах кубометров, кроме последнего столбца.



Для тех, кто умеет отслеживать данные Газпрома - в этой таблице нет стран Европы "вообще", только страны ЕС. Статистика Газпрома учитывает Турцию и Сербию, но обе эти страны, как известно, предпочитают думать о собственных потребителях, о собственных энергетике и экономике, а не о том, чего требует Вашингтон. Кроме того, в моей таблице нет данных по нашим поставкам СПГ - с их учетом доля России в импорте составит около 50%.



Как Евросоюз дошел до жизни такой? Естественным путем - росло потребление, а вот объемы собственной добычи сокращались и сокращались. В 1993 году (максимально давний срок, данные по которому удалось найти) в Европе добывали 170 млрд кубометров, в 2020-м - всего 75 млрд кубометров. Потребление в 1993 году составляло 320 млрд кубометров, в 2020 году - почти 400 млрд кубометров; рекордным был 2019 год, но дальше сказалась пандемия.



И вот здесь еще один момент, о котором европейские политики скромно умалчивают. За четверть века рост потребления в ЕС выглядит весьма солидным - с 320 до 400 млрд кубометров, то есть 25%. Но я не для красного словца не раз говорил, что ЕС - всего лишь пятно на нашем глобусе. Динамика мировой добычи природного газа выглядит следующим образом: 1993 год - 2,2 трлн кубометров, 2000-й - 2,5 трлн, 2009-й - 3 трлн кубометров, 2014-й - 3,5 трлн кубометров и 2019-й доковидный - 4,1 трлн кубометров. Доля ЕС в 1993 году, когда в составе этого объединения было куда как меньше государств - 14,5%, в 2020-м - 9,75%.



Вот так выглядит реальность: политики стран, доля которых на мировом газовом рынке составляет уже менее 10%, поставляют на внешний рынок 99% визга, гонора и чванства. Евросоюз потребляет 400 млрд кубометров, Япония - 100 млрд кубометров, Китай - 127 млрд кубометров, Южная Корея - 53 млрд кубометров. Растет спрос в Индии, Пакистане, требуют своего страны Ближнего Востока, не желают больше жить без газа Вьетнам, Сингапур. И динамика их роста, их спроса кратно выше, чем в дряхлой Европе, и ЕС принуждают смириться с тем, что его значение на мировом газовом рынке будет все меньше и меньше. Не желаете подписывать долгосрочные контракты, желаете прогнуть всех поставщиков под условия ваших спотовых площадок, уверены, что все флаги будут в гости к вам? Будут. Платите - и будут. Но платить придется все больше и больше. Источник - Завтра

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