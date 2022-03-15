В Кыргызстане началась кампания против харассмента

15:51 16.03.2022

Анастасия МОКРЕНКО



В социальных сетях началась информационная кампания против домогательств. Об этом сообщили в ПРООН.



Инициативу поддержали представители шоу-бизнеса, активисты, журналисты. В рамках медиакампании подготовлены видеоролики о харассменте, а художница Татьяна Зеленская нарисовала серию иллюстраций.



Основная цель кампании - информировать общественность о видах харассмента и рассказать, как защитить себя при его проявлении.



Согласно исследованию Кыргызской ассоциации женщин-судей, в Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте.



"Харассмент относится к проявлениям насилия, которые чаще всего направлены на женщин и девочек. Это любые неприемлемые действия или угрозы таковых, которые унижают человека, нарушают личные границы, наносят вред. Это может произойти где угодно: на работе, на улице, в заведении, такси или интернете", - отметили организаторы.







Они добавили, что понятие "домогательство" пока не определено законодательством Кыргызстана как правонарушение.