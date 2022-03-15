Корсика – французский Донбасс?

15:59 16.03.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



"Многие корсиканцы больше не идентифицируют себя с Францией, которую они считают упадочной"



На Корсике вторую неделю продолжаются протесты и беспорядки, вызванные жестоким избиением отбывающего пожизненное заключение в тюрьме города Арль известного корсиканского борца за независимость острова от Франции Ивана Колонны (был осужден за убийство в 1998 году префекта Корсики, ставленника Парижа Клода Эриньяка).



2 марта 2022 года 61-летний Колонна подвергся нападению своего сокамерника и сейчас находится в коме. Корсиканцы подозревают, что французские власти специально подсадили в камеру к Колонне осужденного за участие в террористической организации джихадиста.



36-летний выходец из Камеруна Франк Элонг Абе воевал в отрядах боевиков в Афганистане, попал в плен к американцам, которые отправили его в тюрьму в Баграме, а затем передали французским властям. 2 марта Абе внезапно набросился на Колонну, жестоко избил его, затем придавил горло ногой и душил надетым на голову полиэтиленовым пакетом. Возникло подозрение, что это была попытка заказного убийства. Отмечается, что бывший адвокат Колонны, лучший корсиканский юрист Антуан Соллакаро, защищавший также другого лидера корсиканских националистов Алена Орсони, был застрелен неизвестными в 2009 году.



"Почему никто не вмешался, хотя нападение на Колонну транслировалось камерами видеонаблюдения?" - пишет Le Monde.



Мария-Антуанетта Мопертюи, председатель Ассамблеи Корсики (местного парламента), пишет в Le Monde: "Никто или почти никто не верит не только на Корсике, но и во Франции в простое нападение во французских тюрьмах на заключенного со стороны другого заключенного".



Корсиканцы на протяжении многих лет требовали перевода Колонны в тюрьму на Корсику, но власти отклоняли эти просьбы.



Нападение на Колонну вызвало взрыв насилия на острове. Около префектуры в Аяччо собралось около тысячи человек, которые зажгли костры и возвели баррикады. И начались настоящие уличные бои, сообщает Le Monde. Протестующие "ворвались в здание суда, подожгли его, атаковали полицию коктейлями Молотова, самодельными бомбами, железными шарами и выстрелами из пращи", стреляли из дробовиков.



Беспорядки вспыхнули также в Кальви, Бастиа, Корте. В столкновениях насчитали 67 раненых, в том числе 44 полицейских. Le Monde пишет, что после десяти дней ежедневных стычек с протестующими полиция деморализована и измучена. Протесты хорошо подготовлены, у демонстрантов большой арсенал коктейлей Молотова и иных средств нападения. Они разделились на мобильные группы и непрерывно, по несколько часов подряд, атакуют правоохранителей.



Не исключено, что руководит этими действиями подпольная боевая организация Front de liberation nationale corse (FLNC), Фронт национального освобождения Корсики, опубликовавший в прошлом году призыв к вооруженной борьбе за независимость.



4 марта Управление общественной безопасности Верхней Корсики направило докладную записку в Париж и Марсель, предупредив о своей неспособности справиться с насилием. Французские власти отправили на Корсику подкрепление, но паромам с французскими жандармами не дали пристать к берегу активисты партии Corsica Libera.



Протесты охватили весь остров. Было организовано несколько демонстраций старшеклассников и студентов университетов, школы заблокированы в знак поддержки Ивана Колонны. "Иван Колонна – поворотный момент в истории Корсики, – говорит генеральный секретарь националистического студенческого союза Ghjuventu Paolina Арман Оккиолини. – Это соломинка, которая сломала хребет верблюду. Если сегодня корсиканская молодежь мобилизуется, то это потому, что накопились требования, к которым не прислушивались. Сейчас мы достигли пика этих требований".



"Корсика, как и Донбасс на Украине, давно добивалась независимости от Франции… И вот Франция получила на Корсике свой Донбасс, но не хочет это признать", – пишет Observateur Continental.



Все французские СМИ отмечают, что события на Корсике нанесли тяжелый удар по избирательной кампании Эмманюэля Макрона, который несколько месяцев вел закулисные переговоры с президентом исполнительного совета Корсики, одним из лидеров корсиканских националистов Жилем Симеони.



В обмен на перемещение Колонны и двух его товарищей в Борго (Корсика) и "полную автономию" острова Жиль Симеони "обязался поддерживать уходящего главу государства во втором туре президентских выборов", сообщает Le Canard enchaîné. Жилю Симеони была обещана "репатриация" заключенных в тюрьму Борго и статус "полной автономии" в обмен на увольнение президента Ассамблеи Корсики и поддержку Макрона на президентских выборах.



Макрона обвиняют в том, что он слишком увлекся Украиной, упустив из виду опасный поворот событий на Корсике, а возможно, просто решил не выполнять взятые на себя обязательства перед корсиканскими националистами. "Пока Макрон изображал из себя миротворца в украинском кризисе, воспламенилась Франция", – пишет обозреватель Observateur Continental Пьер Дюваль.



Массовые протесты на Корсике застали врасплох не только власти, но и ведущих французских политиков. Из кандидатов в президенты на будущих выборах лишь Марин Ле Пен отреагировала на ситуацию, потребовав перемещения Колонны и его сообщников на Корсику, а также отчета правительства о переговорах с националистами. "Я хочу знать, правда ли, что сторонники президента республики отправились в тюрьму, чтобы вести переговоры о получении голосов националистов в обмен на обещания, связанные с автономией Корсики", – заявила она. Если факты соответствуют действительности, говорит Марин Ле Пен, "это государственный скандал".



Le Parisien отмечает, что, хотя Корсика имеет небольшой электоральный вес (около 240 тысяч избирателей), за месяц до первого тура президентских выборов правительство опасается, что пожарище на Корсике может разгореться.



"Многие корсиканцы больше не идентифицируют себя с Францией, которую они считают упадочной", – пишет Le Figaro. Все громче звучат голоса в пользу проведения референдума о независимости Корсики.