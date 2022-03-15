Скончалась народная артистка Узбекистана Тути Юсупова

16:02 16.03.2022

В возрасте 86 лет скончался народная артистка Узбекистана Тути Юсупова.



Об этом сообщили в пресс-службе узбекского национального Академического драматического театра.



Тути Юсупова родилась 10 марта 1936 года в Самарканде. Окончила Ташкентский театрально-художественный институт. С 1957 года работала в Ташкентском драматическом театре имени Хамзы.



В 1994 году стала народной артисткой Узбекистана. Кроме того, была удостоена орденов "Эл-юрт хурмати" (2000), "Фидокорона хизматлари учун" (2014) и "Мехнат шухрати" (2020).



Исполнила роли в таких фильмах, как "Абдуллажон", "Назира", "Шабнам", "Свата не видели?" и других. Всего легендарная актриса сыграла в более 100 кинофильмах, среди ее ролей также – Соня в "Дяде Ване" Чехова, Нури в "Священной крови" Айбека, Хонзода и Мастура в "Бае и батраке" и другие.