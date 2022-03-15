Запретный гнет: как Китай переживает новую вспышку COVID-19, - Н.Портякова

16:08 16.03.2022 Запретный гнет: как Китай переживает новую вспышку COVID-19

И что может осложнить его борьбу с коронавирусом



Наталия Портякова



Китай накрыла новая вспышка коронавируса - мощнейшая с самого начала пандемии два года назад. 15 марта страна зарегистрировала 5370 новых случаев заражения (эта статистика исключает Гонконг) - по мировым меркам, практически пустяки. Но власти КНР не стали изменять своей традиционной политике "нулевой терпимости" к COVID-19 и посадили под жесткий локдаун целую провинцию, свой технологический и логистический хаб город Шэньчжэнь и ввели ряд ограничений в Пекине, Шанхае и других городах. Вспышки коронавируса фиксируют и некоторые другие страны, причем куда более серьезные, но драконовских мер, в отличие от Китая, никто вводить по новой не спешит.



Береженых вновь берегут



С началом российской специальной военной операции на Украине мир, казалось, напрочь забыл о коронавирусе, тревожные отчеты о котором преобладали в новостной повестке на протяжении практически всех последних двух лет. Не забывали о нем, пожалуй, лишь в Китае - стране, первой вошедшей в пандемию, первой из нее вышедшей, но продолжавшей придерживаться политики "нулевой терпимости" к вирусу, яростно гася даже единичные случаи заражений.



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Тем не менее купировать коронавирус даже оперативными драконовскими мерами Китаю не удалось. Перед началом Олимпиады COVID-19 вспыхивал то в одном, то в другом городе, к началу марта взрывной рост заболеваемости накрыл Гонконг (с этого месяца там ежедневно заражались в среднем по 30 тыс. человек). А к середине марта о самой серьезной вспышке COVID-19 c начала 2020 года заговорили уже и на материковом Китае.



По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, уже 13 марта суточный прирост (1938 случаев), стал максимальным с февраля 2020 года. Сколько ежедневно заболевало в Китае в самом начале пандемии, сказать сложно, поскольку изначальная статистика заболеваний и смертей была впоследствии пересмотрена. Однако, по данным вирусологов, на 17 января 2020 года количество инфицированных в Ухане, бывшем эпицентре эпидемии, составило около 1,7 тыс. человек.



14 марта замглавы Бюро комиссии по профилактике и контролю заболеваний Лэй Чжэнлун заявил, что нынешняя эпидемия затронула 27 провинций и регионов Китая. В общей сложности в период с начала месяца по 14 марта по всему Китаю заболело более 10 тыс. человек - по меркам других стран, совсем не критичное количество, но по китайским меркам чрезвычайно много. Тем более что уже 15 марта по всей стране зарегистрировали 5370 новых случаев заражения - в два с лишним раза больше, чем днем ранее.



Один из ударов пришелся на северо-восточную провинцию Цзилинь, где в один из выходных дней заразилось менее 900 человек. Всем 24 млн ее жителей приказали оставаться по домам, позволив выезжать за пределы региона только по острой необходимости и с разрешения полиции. И стянули в Цзилинь 7 тыс. резервистов из других районов КНР для проведения тестирования населения и управления дронами, распыляющими над улицами средства дезинфекции.



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Ушел под локдаун и 17,5-миллионный Шэньчжэнь, где 13 марта обнаружили около 60 случаев COVID-19. На ближайшую неделю в городе приостановили движение городского транспорта, жителей оставили по домам. Происходящее в Шэньчжэне, крупнейшем финансовом, логистическом и технологическом центре Китая на границе с Гонконгом, взволновало и рынки. После приостановки работы заводов компании Foxconn - поставщика Apple - многие обеспокоились тем, не встанут ли следом за ними и Tencent, Huawei, ZTE и другие китайские технологические компании, чьи штаб-квартиры расположены здесь же.



14 марта на фоне расползания коронавируса и локдауна в Шэньчжэне акции китайских компаний пережили сильнейшее падение с 2008 года. Индекс Hang Seng, один из самых популярных в Азии, упал на 7%. В лидерах снижения оказались и бумаги китайских технологических компаний.



Новые случаи заболевания были обнаружены в последние дни и в двух других важнейших городах Китая - Пекине и Шанхае. Вводить тотальный карантин во всем городе ни там ни там не стали, ограничившись точечными ударами - закрытием отдельных офисных зданий с заразившимися сотрудниками.



- Каждый день, когда иду на работу, я думаю о том, что сегодня и нас могут неожиданно закрыть. Поэтому я и некоторые мои коллеги заранее купили спальные мешки и запасы непортящейся еды для офиса, - поделился с "Известиями" реалиями столичной жизни один из ее местных жителей.



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В Шанхае между тем авиационные власти решили с 15 марта перенаправить в другие внутренние города 106 международных рейсов - такое постановление будут действовать вплоть до 1 мая. Это значит, что и рейсы из Москвы до Шанхая, осуществлять которые раз в неделю разрешили с 14 марта, до финансовой столицы Китая пока не долетят.



Один в поле воин



Виной сильнейшей с начала пандемии вспышки коронавируса в Китае стал вариант штамма BA.2, именуемый "стелс-Омикроном" - он распространяется быстрее даже оригинального "Омикрона", считавшегося до того самым заразным вариантом COVID. И, как признал известный китайский эксперт по инфекционным заболеваниям Чжан Вэньхун, цифры заболеваемости на материке все еще находятся на начальной стадии экспоненциального роста.



В распоряжении властей КНР очень надежные системы отслеживания и тестирования, однако высокая степень бессимптомной передачи "Омикрона" ставит под сомнение их способность сдерживать инфекции, заметил "Известиям" эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.



- Если волна инфекции в Китае будет похожа на ту, что наблюдалась в других странах, то, вероятно, в течение следующих четырех-шести недель инфекция будет продолжать расти, а затем пойдет на спад. Но поскольку китайские вакцины не так эффективно блокируют "Омикрон", волна вполне может продлиться дольше, - сказал он.



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К слову, о том, что китайцев могли подвести отечественные вакцины, говорил на этой неделе и бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готлиб, ныне входящий в совет директоров компании Pfizer. "Они не внедрили вакцины, которые были бы очень эффективны против этого конкретного варианта, и поэтому сейчас они столь уязвимы", - отметил Готлиб в интервью CNBC.



Впрочем, в последние дни вспышки заболеваемости были отмечены и в других странах, с большим числом привитых некитайскими вакцинами.



К примеру, Южная Корея всю неделю фиксировала ежедневно в среднем около 337 тыс. новых случаев заболевания - в 80 раз больше, чем в середине января, когда "Омикрон" стал в стране доминирующим штаммом. 15 марта стало для страны рекордом по числу смертей от коронавируса - к утру вторника за 24 часа было зарегистрировано 293 случая. Антирекорды ставил в последние дни и Вьетнам (более 160 тыс. новых заболеваний ежедневно), а также Германия, которая, как казалось, уже прошла пик в середине января. 10 марта там зарегистрировали сразу более 300 тыс. вновь зараженных, после чего, правда, статистика пошла на спад.



При этом в России эпидемия идет на спад. На 15 марта было зарегистрировано 36 678 случаев заболевания, а неделей ранее - 66 576.



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Однако практически все страны, даже те, где то и дело фиксируются периодические всплески COVID-19, уже перестроились на своего рода принятие вируса и понимание, что от него никуда не деться, продолжив курс на дальнейшие послабления, а то и отмену прежних ограничений, оставив Китай с его политикой "нулевой терпимости" в гордом одиночестве. Даже Гонконг, несмотря на самую серьезную вспышку COVID-19, не решился ужесточать свои эпидемические меры дальше "с учетом необходимости учитывать психическое здоровье граждан", как это мотивировала глава специального административного района КНР Кэрри Лам.



На этом фоне главный риск для Китая, вызванный "Омикроном", связан с его населением, заметил Николас Томас.



- Видеозаписи с юга КНР, появившиеся в минувшие выходные, показали, как люди убегают и перелезают через заборы, чтобы избежать изоляции. Подобные сцены, которые были невообразимы год назад, могут свидетельствовать о том, что в Китае воцарилась пандемическая усталость, - сказал гонконгский эксперт.



А это, по мысли эксперта, затруднит властям обеспечение социального контроля и только предоставит вирусу больше возможностей для распространения. Источник - Известия

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