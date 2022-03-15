В Алматы оперативно соорганизовались хунвейбины Токаева - молодежное движение "Новый Казахстан"

16:52 16.03.2022

В Алматы инициировали молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

Жана Казахстан Фото: молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

В Национальном пресс-клубе состоялась пресс-конференция, где ряд предпринимателей и общественников объявили о создании общественного молодежного движения "Жаңа Қазақстан", передает Zakon.kz.

Предприниматель и меценат Сарымбек Тау отметил, что страна сейчас находится в сложной ситуации и президенту требуется поддержка со стороны граждан его нового курса.



В настоящее время во всем мире сложная ситуация. Сегодня президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и возрождения". Я задаюсь вопросом: "Что мы можем сделать в этом случае?" Каждый казахстанец должен вовлекаться, – сказал Сарымбек Тау.

Предприниматель отметил, что совместно с соратниками он принял решение о создании общественного движения, которое начнет работать со студентами ВУЗов. Причем не только в южной столице. Движение будет ждать предложений от молодежи, чтобы сделать организацию более живой и интересной для них. Тау уточнил, что обсуждение формата объединения также состоится во время встречи с молодежью.



18 марта этого года мы организуем встречу с молодыми на "Алматы Арене". На встречу приглашены спикеры из разных областей. Были приглашены звезды эстрады, – сообщил предприниматель.

"Жаңа Қазақстан"



В пресс-конференции также приняли участие представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, известный профессиональный боксер Жанкош Тураров, проректор КазНУ им. Аль-Фараби Алия Масалимова, проректор КазНПУ им. Абая Шынгыс Нурланов, проректор КБТУ Екатерина Смолякова, а также проректор МОК (КазГАСА) Кайыржан Мендигалиев.



Елена Беляева