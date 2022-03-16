Россия дала добро на снятие нефтяного эмбарго с Ирана, - "НГ"

00:24 17.03.2022

Москва не стала чинить препятствия почти заключенной "ядерной сделке" Запада и Тегерана

Данила Моисеев Геннадий Петров

16/03/22



Лавров и Абдоллахиян поговорили в том числе и об Украине.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Обсуждены прежние договоренности лидеров двух стран, события в Украине, а также перспективы заключения договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), иначе называемого "ядерной сделкой". Накануне США дали гарантии, что введенные против России санкции не помешают сотрудничеству Москвы и Тегерана. Судя по словам Лаврова, РФ не будет мешать "ядерной сделке", что следует признать вынужденным шагом. Обновленное соглашение может привести к тому, что Иран заменит Россию в качестве ключевого партнера Запада в сфере энергетики, однако поделать с этим Москва вряд ли что-то может.

Визит иранского министра был запланирован давно. Предполагалось, что главной темой встречи станет рассмотрение реализации договоренностей, согласованных после недавней встречи президентов двух стран – Владимира Путина и Эбрахима Раиси. Но спецоперация РФ в Украине несколько поменяла приоретиты. Против России были введены беспрецедентные санкции, мало чем отличающиеся от аналогичных мер, принятых против Тегерана. Они ставят под угрозу сотрудничество РФ не только со всем остальным миром, но и собственно с Ираном. Ведь на Западе не скрывают, что рассматривают иранскую нефть как альтернативу российской. Соответственно переговоры в Вене о восстановлении "ядерной сделки" не могут восприниматься Москвой так же благосклонно, как раньше.



Согласно сказанному на совместной пресс-конференции двух министров, о текущей ситуации в мире, сложившейся в результате действий России в Украине, они говорили в первую очередь. Лавров поблагодарил коллегу за конструктивный подход. А Абдоллахиян заявил, что он передает послание российскому коллеге от главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о готовности Киева решать конфликт путем политического урегулирования.



По словам главы иранского МИДа, "ядерная сделка", возвращение к которой обсуждали годами, стала лишь третьей темой беседы. Абдоллахиян выразил надежду, что вскоре стороны достигнут договоренностей по СВПД и что американцы не будут выдвигать чрезмерных требований. Он также заявил, что РФ всегда играла конструктивную роль в переговорах и не чинила никаких препятствий на пути к заключению соглашения. Это подтвердил и глава российского МИДа.



"Что касается влияния предстоящего выхода иранской нефти на мировой рынок, конечно же, его ощутит все сообщество стран-экспортеров и стран-импортеров, и механизмы, чтобы здесь не допускать волатильных неожиданностей, существуют, прежде всего это ОПЕК+", – заявил Лавров. Его слова можно трактовать как согласие России не препятствовать договоренности в Вене.



"Переговоры в австрийской столице находились уже на решающей стадии, был даже одобрен проект окончательного документа, и как раз в этот момент РФ объявила, что из-за антироссийских санкций отношения страны с Ираном и сотрудничество с ним рискуют зайти в тупик. Юридически Россия не может помешать соглашению, учитывая то, что оно не является полноценным договором, а скорее "планом". Но на практике препоны со стороны России потребовали бы найти страну, которая бы взяла на себя выполнение ее обязательств", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



Эксперт отметил, что, судя по словам Лаврова, российская сторона получила соответствующие требуемые гарантии от США о том, что сотрудничеству Тегерана и Москвы не будет нанесен ущерб. Значит, сделка скорее всего состоится. Но вопрос о том, какие выгоды она принесет России, остается открытым.



По мнению Сажина, судьба сделки скорее всего будет решена в ближайшие недели. Доступ иранской нефти к мировому рынку повлияет не только на страны ЕС, но и на США. Американцы тоже могут стать торговыми партнерами Тегерана. "США лишь на 7% зависят от импорта российской нефти и стремятся восполнить свои потери. Не случайно они ведут переговоры даже с Венесуэлой. Правда, у Тегерана и Каракаса нефть не хотят покупать республиканцы. Но, вероятно, закупать нефть все-таки придется. При этом уже сейчас у Ирана имеются запасы в 80 млн барр. нефти: хранилища заполнены, даже некоторые танкеры используют для хранения топлива. А в нынешней ситуации Исламская Республика выйдет на рынок с высоко поднятой головой. В лучшие годы экспорт нефти составлял 2–2,5 млн барр. в день, и за несколько месяцев к этому уровню страна уже сможет вернуться. Пока же она продает нефть лишь в Китай и с небольшой выгодой", – говорит Сажин.