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Туркменистан при Бердымухамедове-младшем: транзит власти можно назвать состоявшимся? - Д.Поляков
00:34 17.03.2022

ТУРКМЕНИСТАН ПРИ БЕРДЫМУХАМЕДОВЕ-МЛАДШЕМ: ТРАНЗИТ ВЛАСТИ МОЖНО НАЗВАТЬ СОСТОЯВШИМСЯ?
Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента #Туркменистан"а, получив 72,97% голосов. Казалось бы, победа наследника Бердымухамедова поставила точку в процессе уже второго транзита власти в истории страны. Когда-то в 2007 году начало президентства Бердымухамедова-старшего ознаменовалось программой реформ. Методы управления и жесткие политические решения Гурбангулы Бердымухамедова тогда помогли ему закрепиться у власти. Ожидать ли перемен во внутренней и внешней политике "самый закрытой страны в Центральной Азии" сейчас – Ia-centr.ru обсуждает с экспертами по Туркменистану.

Роль Бердымухамедова-старшего
Сердар Бердымухамедов, наследник действующего пока главы Туркменистана, в ходе своей избирательной кампании заявил об основных установках на свое президентство: "Если мне окажут доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны".

Несмотря на анонсированные инициативы Бердымухамедова-младшего, реальную роль в государстве при сыне-президенте, скорее всего, продолжит играть Гурбангулы Бердымухамедов. Эксперты сходятся во мнении, что Бердымухамедов-старший займет руководящее место в парламенте Туркменистана с сохранением своих полномочий.

"Можно сказать, что в любом случае часть обязанностей будет передана Сердару, – утверждает профессор СПбГУ, востоковед Александр Князев. – Однако, сам Гурбангулы Бердымухамедов останется спикером Халк Маслахаты (верхняя палата парламента). Тем более, сейчас готовится список изменений в Конституцию, где будут перераспределены права между президентом и спикером парламента". Эксперт считает, что полномочия Сердара Бердымухамедова будут сравнимы с правами премьер-министра. Полномочия парламента будут увеличены, а президент станет отвечать в основном за исполнительную власть.

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов имеет схожее мнение. "Бердымухамедов-старший останется председателем парламента, то есть, соответственно, останется при власти. Я считаю, что транзит в Туркменистане целиком управляемый, потому что при любом раскладе правление Сердара будет под контролем Бердымухамедова-старшего. Пока Гурбангулы Бердымухамедову позволяет здоровье, его сын, набирая авторитет и президентский опыт, будет находиться под крылом отца. Официальным президентом будет Сердар, а Бердымухамедов-старший станет командовать парламентом"

Смена министров и внешняя политика
Означает ли приход к власти нового президента смену элит, чиновников из верхних эшелонов власти? Несмотря на то, что долгие годы Гурбангулы Бердымухамедов постоянно обновлял состав государственных деятелей, дабы избежать в дальнейшем трудностей с транзитом, от власти отстранили все же не всех.

Рашид Мередов, глава Министерства иностранных дел остается влиятельной фигурой в правительстве Туркменистана по сей день. Логично, что еще до начала предвыборной кампании Сердара Бердымухамедова в стране заговорили об обновлении состава кабинета министров.

Грядущую отставку нынешнего министра иностранных дел также подтверждает Александр Князев: "Рашид Мередов – очень сильная политическая фигура. Он работает во власти даже больше, чем Гурбангулы Бердымухамедов. Я не думаю, что Сердару будет комфортно взаимодействовать со столь влиятельным министром. Сейчас многие госслужащие, особенно вице-премьеры, будут проходить ротацию. У власти будет обновленная команда, которая подконтрольна не только Гурбангулы Бердымухамедову, но и самому Сердару".

"Пока основным кандидатом на пост главы МИД Туркменистана предполагается Эсен Айдогдыев, с которым Бердымухамедов-младший работал в Женеве, у них сложились довольно дружеские отношения", – считает Александр Князев.
Руслан Шамгунов, в свою очередь, объяснил, почему во внешнеполитическом курсе Туркменистана изменений ждать не приходится: "Внешней политикой при Ниязове и при Бердымухамедове занимался именно президент. Министр выполнял только представительные функции. Поэтому Мередов был чисто декоративным лицом и не имел решающего влияния на решение вопросов внешней политики. Внешнеполитический вектор не изменится и сейчас".

Внутренние проблемы
Одной из причин ускоренного транзита власти в Туркменистане, особенно на фоне ожидавшегося затягивания этого процесса после январских событий в Казахстане, называют текущую социально-экономическую ситуацию в стране.

Проблемы с продовольствием, непогашенные иностранные долги, а также сильная закрытость экономики Туркменистана не первый год оказывают влияние на социальную обстановку в государстве. В своей предвыборной программе Сердар Бердымухамедов обещает обратить внимание на проблемы безработицы, уровня жизни туркменистанцев, а также существующие ограничения для функционирования бизнеса.

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Туркменистане, Александр Князев указал на крайне низкую вероятность каких-то изменений. "Мне кажется, у Сердара вряд ли есть стремление к какому-то кардинальному реформированию. Без смены экономической модели это может быть лишь имитацией реформ. А такого рода изменения не помогут, так как в Туркменистане сейчас в принципе мало ресурсов. Поэтому нужно будет искать возможности внешнего партнерства, которые могли бы привнести дополнительные средства в экономику".

"На самом деле нужна смена экономической модели. С новыми вариантами мотивации для населения, возможностями заработка для предпринимателей, открытием границы для бизнеса. Однако, на такие перемены в среднесрочной перспективе Туркменистан пока не готов", – заключает Александр Князев.
Руслан Шамгунов отмечает, что реформы будут, но их содержание вряд ли всерьез затронет существующие внутриполитические устои: "Вполне возможны лишь "декоративные" реформы, например, увеличат количество интернет-потоков. Пока Гурбангулы Бердымухамедов живой, все будет проходить под его контролем. Поэтому больших изменений во внутренней политике не предполагается. Если и наметятся какие-то реформы, они будут медленными и постепенными".

Даниил Поляков
15 марта 22

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647466440


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