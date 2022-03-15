"Все ждали от Токаева большего", - А.Грозин

00:50 17.03.2022 "Все ждали от Токаева большего": политолог оценил послание президента Казахстана

"Он находится в жесткой временной вилке"



В среду, 16 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу на совместном заседании обеих палат парламента республики. В нем он анонсировал ряд важных политических реформ. По мнению Токаева, Казахстан должен отойти от суперпрезидентской формы правления и стать президентской республикой с сильным парламентом. Глава государства предложил целую программу комплексной модернизации политической системы страны.



"Он находится в жесткой временной вилке"

ФОТО: AP

Помимо усиления роли парламента, Токаев предложил обязать президента прекратить членство в партии на период исполнения им полномочий, а также ввести на законодательном уровне запрет ближайшим родственникам главы государства занимать государственные должности и руководить компаниями с госучастием. Акимам, то есть главам регионов, и их заместителям отныне запрещено занимать должности в филиалах партий. Сокращается президентская квота в сенате - с 15 до 10 депутатов. Казахстан перейдет к смешанной избирательной системе: 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% - по мажоритарным округам. Кроме того, в стране создается Конституционный суд, а запрет применения смертной казни закрепляется в Конституции.



Анонсированные Токаевым реформы специально для "МК" проанализировал политолог, зав. отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



- Как в Казахстане восприняли выступление Токаева?



- Сейчас там поднимается вал критики. Это эффект завышенных ожиданий – все ждали от Токаева чего-то большего.



После январского мятежа социальное недовольство в стране нарастало, возросла и политическая активность. Власть сбивала ее обещаниями скорых реформ. Сначала их наметили на осень. Но это не помогло, и "реформы, от которых все ахнут", были перенесены на март.



Но на самом деле "ахать" особо не из-за чего. Реформы, на мой взгляд, носят достаточно сбалансированный и даже консервативный характер. В частности, я считаю, что запрет близким родственникам президента занимать высокие должности и возглавлять госкомпании носит чисто популистский характер.



Да, людям это понравится. Но ведь это явно идет вразрез с нормами демократического общества. Понятно, что населению не нравится, когда дочки, внучки и зятья президента оказываются настолько талантливыми, что подгребают под себя большую часть экономики страны. Но я не слышал, чтобы в США или Британии действовали такие нормы. Есть другие, более цивилизованные механизмы, чем законодательное закрепление ограничения прав людей в зависимости от степени их родства с президентом. Нормальный политический процесс исключает возможности коррупции и злоупотреблений.



Людям также понравятся обещания увеличить разнообразные социальные выплаты. Здесь Токаев действует в русле своей прежней политики. Помните истории со списанием кредитов определенным группам населения? Это в самом Казахстане вызвало неоднозначную реакцию. То есть продолжаются попытки заигрывания с широкими народными массами. Поможет ли такая политика – посмотрим.



- Вы говорите, от Токаева ждали большего. Чего конкретно?



- Толком никто ничего конкретного сказать не может. Это как у Салтыкова-Щедрина: хочется то ли Конституции, то ли севрюжины с хреном. Все хотели бы, чтобы Казахстан стал Швейцарией, но как это сделать на практике?



Вполне возможно, что будут еще какие-то новые решения по либерализации политической системы. Вероятно, они будут вбрасываться по мере того, как придворные социологи будут мерить температуру общественных настроений.



Удовлетворятся массы обещаниями "прижучить" родственников, или потребуют чего-то еще? Если потребуют, то возможны новые шаги. Сейчас политически активная часть общества хотела бы ввести выборность всех руководителей на местах, от акимов (губернаторов) до самого нижнего звена. Однако власти Казахстана опасаются, что в регионах подобная практика может закончиться очень плохо – сепаратизмом, конфликтами, возрождением влияния организованной преступности, как было в начале 90-х, что с трудом было подавлено. Включая неподотчетность региональных лидеров, которые начнут играть в собственные игры. Этого не хотелось бы центральной власти.



Очевидно, что часть общества считает предложенные Токаевым шаги недостаточными. Но, думаю, что основная масса населения ориентирована на сохранение стабильности и удовлетворится сделанными предложениями.



Токаев заявил об участии высокопоставленных лиц в попытке переворота



- Как надолго?



- Посмотрим. Проблема в том, что Токаев находится в жесткой временной вилке – ему в 2024 году надо повторно избираться, а до этого необходимо создать прочные позиции, в том числе и получить общественную поддержку. Если у него это не получится, то его могут "сожрать" конкуренты, и даже еще до выборов. Недоброжелателей и замаскировавшихся врагов во власти у него сейчас более чем достаточно.



- По поводу январских событий какие-то новые объяснения будут даны?



- Генпрокуратура вчера анонсировала предварительный доклад. Как я и предполагал, всех собак повесили на экс-председателя КНБ Карима Масимова. От прежних оценок никто не отказывается, но их немного смягчают. "20 тысяч террористов", ставших в Казахстане мемом, стараются не упоминать. Но полностью от версии внешнего следа не отказываются. И это правильно, так как были там разнообразные "псы войны". Но откуда они приехали и куда потом сбежали – стараются не афишировать.



- Процесс избавления от "культа личности" Назарбаева идет?



- Идет вялая "денурсултанизация". Его родственников начинают трясти все сильнее. Всплывают интересные данные по поводу участия в коррупционных схемах его племянников, старшей дочери, главного свата и т.д. Я думаю, что хотят повторить китайский опыт с Мао Цзэдуном, который компартией Китая был признан "на 70% хорошим, а на 30% плохим". По совокупности заслуг он признан отцом-основателем сегодняшнего Китая. Но общество хотело бы дальнейшего "раскулачивания" Назарбаева.



- В Казахстане сейчас наблюдается экономический спад, кризис. Это последствия январских событий или нынешних в России и на Украине?



- Здесь целый комплекс проблем. Я бы к названным двум добавил проблемы, связанные с избранной Казахстаном экономической моделью. Экономический спад в Казахстане носит хронический характер. ВВП страны в последние годы непрерывно снижается. Потому что экономика Казахстана в еще большей степени, чем российская, зависит от цен на углеводороды.



Нефть, по официальным данным, дает более 50% всех поступлений в доходную часть бюджета. Добывающий сектор с 40-45% в 90-е годы вырос сегодня до 70% в структуре экономики Казахстана. Экономический кризис в Казахстане хронический с 2008 года и связан с исчерпанностью выбранной экономической модели. Январь ударил не так сильно, но серьезно подпортил инвестиционный имидж страны.



Коллеги из Казахстана говорят, что многие иностранные компании, которые сдуру ушли из РФ, хотели бы переместиться в Казахстан, но боятся повторения погромов. Российская проблема тоже повлияла. Наши экономики тесно связаны, тенге в своих колебаниях повторяет зигзаги российского рубля. Проблемы российской экономики тут же влияют на экономику Казахстана. В Алма-Ате сейчас проблемы с сахаром, мукой. В обществе наблюдается нервозность, опасения, что исчезнут те или иные товары народного потребления.



- Но ведь Казахстан может получить определенные экономические выгоды от ситуации в России. Например, самолеты тех стран, пролет которых над РФ запрещен, теперь используют воздушное пространство Казахстана..



- В масштабах экономики страны ситуация с авиаперелетами - это копейки. Гораздо больше заработать Казахстан сможет, если он будет играть в долгую и выстраивать стратегию превращения в такой страховочный хаб для российской экономики – для трансфера технологий, финансовых услуг, которые России будет затруднительно получать с Запада напрямую. Стать не просто перевалочным пунктом для западных креветок, которые превратятся в казахстанские креветки на российском рынке, а в компенсатор для экономики РФ. Если будет затруднительно покупать разнообразную начинку для электроники напрямую, то можно ее будет покупать через Казахстан, который пока не под санкциями.



Конечно, западное давление – это проблема для Казахстана. Но, думаю, в ближайшие 2-3 года серьезные санкции ему не угрожают, в то же время есть возможность обогатиться на этой ситуации.



Авторы: МАРИНА ПЕРЕВОЗКИНА Обозреватель "Московского комсомольца". Работает в "МК" с 2002 года. По первой профессии ученый-нейрофизиолог. Работала в качестве военного корреспондента в горячих точках, в том числе Чечне, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Освещала события в Грузии Источник - московский комсомолец

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