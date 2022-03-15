7-балльное землетрясение сотрясло берега японской Фукусимы - есть жертвы

01:29 17.03.2022

Казахстанцы не пострадали при землетрясении в Японии – МИД РК

МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что информация о казахстанцах, пострадавших во время землетрясения в Японии не поступала, передает Zakon.kz.

Информация о казахстанцах, пострадавших при землетрясении в Японии, не поступала.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

16 марта в Японии произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 человек пострадали.



Сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги, эвакуированы в убежища. Землетрясение привело к отключению электроэнергии более чем в двух миллионах домохозяйств и нарушило железнодорожное сообщение.



Анастасия Стативкина

Казахстан

Япония