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Мигранты в России теряют в доходах из-за курса рубля. Ждать ли их оттока
07:38 17.03.2022

В Федерации мигрантов России ответили, ждать ли оттока приезжих из страны
Эмилия Габдуллина

Падение рубля привело к снижению уровня доходов мигрантов при конвертации их зарплаты в валюту своей страны. Иностранные граждане, которые работают в России, рассказали "Газете.Ru" о своих переживаниях и возможном отъезде домой. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, в свою очередь, считает, что вероятность массового оттока мигрантов из страны мала. Он также сообщил, что за последние две недели, несмотря на изменения в обменном курсе, многочисленных желающих среди мигрантов уехать из страны нет.
"При обмене мы получаем меньше, чем раньше"
За последний месяц национальные валюты тех государств, откуда в Россию массово прибывают трудовые мигранты, значительно выросли к рублю. Так, например, на фоне падения курса рубля узбекский сум и таджикский сомони выросли к рублю почти в полтора раза, а киргизский сом 4 марта превысил курс месячной давности в 1,6 раза. Иностранные граждане стали терять часть заработанных средств при обмене валют.

Такую тенденцию подтвердил гражданин Киргизии Жыргалбек, водитель такси в Москве. По его словам, раньше, меняя 1 тыс. рублей на сомы, можно было получить 1 100 сомов. Сейчас же эта сумма уменьшилась почти на треть.

"Позавчера я обменял 1000 рублей и получил 800 сомов. Мы переживаем по поводу этой ситуации, потому что при обмене мы получаем меньше, чем раньше", – отметил в разговоре с изданием собеседник.

Похожую ситуацию с обменом валют описал гражданин Таджикистана Джонибек, он работает в строительной сфере.

"Если в Таджикистане 1000 рублей меняли на 150-160 сомони, сейчас 1000 рублей меняют на 65-70 сомони", – сообщил молодой человек.

Невыгодный обменный курс подталкивает некоторых мигрантов задуматься о возвращении домой. Причем, как утверждает Джонибек, тревогу среди его знакомых мигрантов вызывает не только изменение курса валют: иностранцы сталкиваются с тем, что зарубежные компании закрываются, а цены на продукты и жилье растут. Неоплачиваемый простой в компаниях в условиях повышения цен может спровоцировать отток мигрантов или выбор другой страны для работы.

"Даже если работы и заработной платы нет, мы все равно должны ежемесячно платить 10 тыс. рублей за патент на работу. При этом цены на съемное жилье и еду серьезно повысились", – поделился гражданин Таджикистана.

"Мы уже проходили это в 2014 году"
Мигранты обоснованно опасаются за свои заработки и траты, однако кризисная разница в конвертации их доходов неизбежно нивелируется, уверяет президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его мнению, нет смысла переезжать из России только из-за повышения цен: подорожание товаров следует ожидать и в других странах.

"Подождите немного. Сейчас все стабилизируется, их валюта просядет, и в результате они [мигранты] будут получать ту же сумму. Я склонен думать, что товары местного производства иностранные граждане смогут купить в таком же объеме.

То, что производится и завозится за валюту, скорее всего, подорожает, как подорожало и у нас", - пояснил он в комментарии изданию.

Коженов сравнивает сегодняшнюю ситуацию с событиями 2014 года. То есть, с его слов, если рассматривать ближайшие недели, то часть мигрантов действительно может потерять свои средства, однако после стабилизации рубля падение валют их стран будет пропорционально падению рубля.

"В краткосрочном времени потеря средств будет. Однако мы уже проходили это в 2014 году. Экономики их стран сильно зависят от нашей. Я думаю, что только Узбекистан сможет удержать свою валюту из-за более развитой экономики. Валюты остальных стран плюс-минус просядут пропорционально рублю. Это общая тенденция", - пояснил глава ФМР.

"По факту все спокойно"
Сейчас отток мигрантов из-за роста валют государств, откуда они прибывают, не наблюдается, и ситуация выглядит более чем оптимистично, сообщил президент организации.

"Мы не видим никакого оттока. За две прошедшие недели ситуация не изменилась: все работают, никуда не собираются уезжать. Исходя из того, что мы видим по факту, все спокойно, все работают, никто не дергается, все хорошо", - сообщил президент организации.

Мигрантам, которые испытывают беспокойство по поводу своего дальнейшего пребывания в России, Коженов советует по возможности не торопиться с обменом валют и денежными переводами на родину, а дождаться стабилизации ситуации и, самое главное, не суетиться.

"Как только что-то такое происходит, нужно успокоиться и смотреть на развитие ситуации. В 2014-м люди также создавали суету, но ничего не изменилось. Надо не спеша принимать все решения, которые должны быть обдуманными и взвешенными", - считает он.

В долгосрочной перспективе сегодняшние обстоятельства вряд ли повлекут за собой глобальные изменения в динамике трудовой миграции в Россию, уверяет Коженов. Однако часть трудящихся, которые приезжают на летний период, могут стать менее заинтересованы в работе в стране.

"Есть ежегодная тенденция, что весной приезжают люди, да и в целом в весенне-летне-осенний период мигрантов чуть больше, чем во вторую половину осени, зиму и начало весны. Летом традиционно прибывают дополнительные силы на сельскохозяйственные работы и работы в частном секторе. И в этих секторах занято достаточно много людей. Примерно 10-20% от увеличения на летний период занимают сезонные работы. Вполне возможно, что часть тех, кто сейчас сидит дома и думает, что билеты дорогие, зарплата чуть просела, останутся дома", – предположил президент ФМР.

Источник - gazeta.ru
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