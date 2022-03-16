Европу ждут собственные "цветные революции", - Марта Валиева

07:43 17.03.2022

Запрет на поставки российских удобрений в недружественные страны ЕС может разъярить тамошних обывателей

Марта Валиева

16 марта 22

Отечественные и западные либералы совсем недавно любили посмеяться над контрсанкциями, объявленными Россией. Дескать, как Россия сможет обойтись без немецкой и французской электроники, автомобилей, бытовой техники? И чего такого может лишить РФ продвинутый западный мир? Как оказалось, без поставок из недружественных стран мы вполне проживем. А вот Россия может в ответ на санкции отказаться поставлять на Запад то, без чего прожить будет, мягко говоря, затруднительно. Речь идет о минеральных удобрениях.



Конечно, современная Европа по большей части сама снабжает себя продовольствием. Но это, как говорится, до поры до времени. Достаточного для прокорма густонаселенного Евросоюза количества зерна не вырастить без удобрений. А удобрения, вот незадача, поставляет опять-таки Россия. К примеру, не менее 12,5% импорта мочевины, одного из наиболее широко используемых азотных удобрений на полях Франции, поступает из России. При этом доля России в мировом производстве аммиачной селитры и азотосодержащих удобрений - около 45%. Но речь идет не только об азотных удобрениях, но и о калийных: на Россию и союзную Белоруссию приходится 40% мировой торговли калием.



Теперь эти цифры наверняка поменяются. Поставка российских удобрений за рубеж приостановлена Правительством РФ для того, чтобы их нехватка не ударила по российским производителям. В результате, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) предсказывает в ближайшее время рост цен на уровне от 8 до 20%. Как пишут западные аналитики, дефицит удобрений в первую очередь будет иметь фатальные последствия для крупных стран-импортеров пшеницы. Но пшеница - лишь один фактор грядущего продовольственного кризиса в мире. Без удобрений не получишь приемлемый урожай кукурузы, ячменя, картофеля и прочих необходимых для прокорма граждан любой страны.



При этом, как не трудно догадаться, технологическая продвинутость и военная мощь на банальную нехватку еды никак не влияет. Цены на продовольствие уже растут во всем мире на десятки процентов. А скоро Европа может столкнуться с реальной нехваткой продуктов питания. Условный "холодильник", особенно в сердцах изнеженных западных бюргеров, всегда побеждает верность политическому курсу имеющегося правительства. Особенно, в части такой непонятной для рядовых обывателей темы, как геополитика. А значит, как миминум, нынешние власти стран Европейского Союза лишаться поддержки избирателей. А как максимум, получат у себя те самые "цветные революции", которые так старательно разжигали в государствах, ранее входящих в СССР.



Как именно эти "голодные бунты" могут выглядеть, мы прекрасно знаем по видеорепортажам с разгонов массовых демонстраций французских "желтых жилетов". Нечто похожее можно было увидеть в начале того же пресловутого "майдана". Причем, власти донельзя демократической Франции не стеснялись задействовать против митингующих полицию с дубинками, резиновые пули и водометы. Тем не менее, на улицах пылали подожженные автомобили, бились витрины магазинов, а лозунги разъяренной толпы из сугубо экономических быстро стали политическими. Все было так, как хотели бы сегодня видеть авторы антироссийских санкций, рассчитывающих на выступления россиян. И как будет, возможно, в европейских столицах из-за российских контрсанкций в ближайшем будущем.