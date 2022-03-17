Эрдогану есть, чем помочь России, а заодно ударить по англосаксам, - "СП"

08:05 17.03.2022

Эрдогану есть, чем помочь России, а заодно ударить по англосаксам, которых в Турции терпеть не могут

Анкара подхватывает упущенные Западом возможности сотрудничества с Москвой

София Сачивко



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Владимир Аватков

17.03.22



На фоне нарастания антироссийских санкций со стороны коллективного Запада Турция готова инвестировать в Россию. Об этом заявил один из членов Союза экспортеров Турции.



Анкара уже несколько раз заявляла, что не намерена присоединяться к санкциям против России из-за специальной операции на Украине.



"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", - заявил на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



В Союзе экспортеров Турции считают, что уход иностранных компаний открывает "большие возможности для турецких компаний". В частности, большой потенциал есть у кожевенных и пищевых компаний.



"Турецкие компании, работающие в различных секторах, сейчас наблюдают за ситуацией, ждут, когда рассеется неопределенность, чтобы начать инвестировать в Россию", - сообщили в Союзе экспортеров Турции.



В организации также полагают, что и затягивание периода санкций не помешает развитию торгово-экономических связей, так как турецкий бизнес и в этом случае найдет "способ выйти на российский рынок на долгосрочную перспективу".



Судя по всему, Анкара и Москва не собираются затягивать. Так, Россельхознадзор уже разрешил более 20 турецким предприятиям поставлять в Россию инкубационные яйца. Вероятно, в ближайшее время на российских прилавках мы увидим различные турецкие товары, но этим перспективы российско-турецкого экономического сотрудничества, наверняка, не ограничатся.



По словам с.н.с. ИМЭМО РАН, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, Турция проводит политику хаба.



- В ее рамках она является центром притяжения, через который проходит большое количество торговых путей по линиям север-юг и запад-восток, в связи с этим, в том числе она заинтересована в развитии сотрудничества с Россией.



При этом ситуации на Украине и вокруг Украины Турции категорически невыгодна, потому что, как известно, она имеет хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. В связи с этим Турция не присоединилась и пока не планирует присоединяться, к западным санкциям в ущерб собственным интересам и будет развивать плодотворное сотрудничество с Россией.



"СП": - Каких областей это коснется в первую очередь?



- Мы знаем Турцию по сельхозтоварам, однозначно она не будет сокращать, а будет увеличивать поставки этих товаров, тем более что ей это становится все более выгодно с учетом изменения курса валют.



Продолжит сотрудничество с Россией в области туризма, что потребует создания соответствующих платежных возможностей, а значит, приведет к расширению использования, во-первых, лиры и рубля в прямой двусторонней коммуникации, без доллара и снижения зависимости от него российской и турецкой экономик. С другой стороны, это приведет к развитию платежных систем, в частности, очевидно, что платежная карта "Мир", которая и так действовала во многих точках Турции, расширит свое присутствие в Турции.



Надо также учитывать, что турецкие бизнесмены привыкли работать с Россией и с радостью на фоне увеличивающихся возможностей, связанных с изменением курса валют, будут инвестировать в российскую экономику. Полей для инвестиций достаточно много.



Кроме того, мы можем использовать Турцию как транзитную страну, через которую могут идти товары из других стран. Необходимо учитывать и то, что Турция является одним из крупнейших производителей многих товаров, которые в России представлены в недостаточном количестве. Это и техника, в том числе бытовая, и текстиль, и станки, и оборудование, а кроме того, автомобили и комплектующие к ним.



Если Турция сумеет сохранить свою позицию как относительно нейтральной страны, которая пытается быть мостом, и не будет втягиваться в игру англосаксов, традиционно стремящихся поссорить Россию и Турцию, то очевидно, что открываются большие перспективы для развития двусторонних торгово-экономических отношений.



Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев отмечает, что с самого начала спецоперации на Украине Турция заняла равноудаленную позицию - оказалась от введения санкций в отношении России, не стала закрывать воздушно пространство для российских самолетов и данную позицию сохраняет по сей день.



- Прослеживаются попытки Турции заменить своими товарами нишу, которая освобождается в результате ухода некоторых западных, и не только, производителей, брендов, покидающих российский рынок. У турецкого бизнеса стоит задача по увеличению своего присутствия в России.



"СП": - Что конкретно могла бы предложить Турция России?



- Возможны традиционные вещи. Например, Турция активно инвестирует в производство, особенно в рамках определенных промышленных зон в Башкирии, Татарстане, других регионах.



Скорее всего, Турция будет инвестировать во внутренний туризм России. Поскольку возможности российских граждан по вылету на зарубежные курорты ограничились, то, вероятно, здесь будет наращивание, и Турция будет увеличивать здесь свое присутствие, тем более что у нее богатый опыт в этом деле.



Также, скорее всего, будет наблюдаться рост поставок бытовой техники. Возможно, некоторые позиции данной линейки будут полностью или частично производиться на территории России. Это такие бренды как BEKO, VESTEL и другие.



Традиционно будут увеличиваться поставки текстильной и кожгалантерейной продукции. Можно ожидать, что Турция будет вкладываться и в ее производство внутри России, так как гораздо выгоднее, если полный цикл находится на территории страны, куда планируются поставки.



В технологическом направлении, если Турция сможет заменить западные поставки, то вполне возможно, что будет рост и здесь.



В энергетическом секторе острой необходимости в турецких инвестициях нет.



"СП": - У России сейчас возникли некоторые проблемы с логистикой. Может ли Турция способствовать устранению этих проблем?



- По большому счету, да. Альтернативный маршрут тому, который проходит через Красное море, из Китая по территории России в Турцию возможен, и, насколько я знаю, сейчас прорабатывается. Дополнительные транспортные мощности уже задействованы, подключаются. Думаю, такой маршрут реалистичен, тем более на фоне коммуникаций, которые уже существовали на территории Южного Кавказа. Использование турецких возможностей для появления или возобновления транспортных маршрутов и в целом коммуникаций имеет реальную перспективу.



Турция продолжает выступать в качестве надежного транзита, и это вписывается в ее стратегическую задачу по превращению в транспортно-энергетический хаб, причем регионального масштаба. Есть политическая воля, технические ресурсы, международно-правовая база, думаю, каких-то трудностей не должно быть. Мне кажется, Россия и Турция данное направление будут развивать.



"СП": - Возможно ли взаимодействие России и Турцией в банковско-финансовом плане? Например, создание альтернативных платежных систем.



- Данный вопрос не нов, об этом шли активные дискуссии, даже было подписано соответствующее соглашении в 2019 году в ходе очередного заседания Совета высшего уровня двух стран. Задача состояла в том, чтобы в торговле между двумя странами использовать национальные валюты. Соответственно, это должно привести к созданию некоторого механизма, кроме того, предполагает общий инвестиционный фонд.



"Мир" себя неплохо зарекомендовал в Турции, некоторые банки, причем крупные, эту систему уже включили в рамках своих операций. Можно ожидать, что "Мир" и дальше будет укрепляться в Турции, тем более в условиях, когда российским туристам и проживающим там предпринимателям, сотрудникам компаний, студентам и другим гражданам нужна возможность использовать эту платежную систему. Само по себе это должно сделать ее еще более популярной и соответствующие карты.



Перспектива вести взаимную торговлю на национальных валютах серьезных преград, мне кажется, не имеет. Как в России, так и в Турции прекрасно понимают, к чему может привести чрезмерная зависимость от доллара. Сейчас в Турции наблюдается стремление, и даже практические действия, по использованию разных валютных корзин. Это может привести и к тому, что рубль также будет активно использоваться во внешней торговле Турецкой республики.