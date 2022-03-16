Казахстан проживет без вертикали. Нур-Султан начинает политическую реформу, - "Къ"

08:47 17.03.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, дав оценку январским событиям в стране и изложив программу кардинальной политической реформы. Она, в частности, предусматривает демонтаж вертикали власти, созданной при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. Как считает господин Токаев, для реализации высказанных им предложений парламенту потребуется внести изменения более чем в 30 статей Конституции и, кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.



Анонсированное Касым-Жомартом Токаевым в середине февраля послание к народу Казахстана, прозвучавшее с месячным опозданием, должно было дать ответ на несколько ключевых вопросов. Во-первых, президенту предстояло рассказать о своем отношении к январским событиям, которые генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов охарактеризовал как попытку насильственного захвата власти. Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев должен был озвучить направления реформы политической системы страны, призванной завершить демонтаж выстроенной при Нурсултане Назарбаеве вертикали власти.



Говоря о январских событиях, происшедших в Алматы и 11 регионах страны, Касым-Жомарт Токаев назвал их "заговором силовиков".



По его словам, "следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности". Однако предварительные итоги расследования уже известны. Как пояснил президент, "некоторым влиятельным лицам" не понравилась проводимая последние годы "модернизация и трансформация". "Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть",- сообщил господин Токаев.



По его словам, заговорщики сформировали "подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников". В настоящий момент под арестом и следствием по делу о январских беспорядках находятся глава Комитета национальной безопасности и три его заместителя, а также экс-министр обороны страны. Касым-Жомарт Токаев продолжил: среди тех, кто пытался совершить переворот, были люди, занимавшие высокие посты: руководители военных и силовых структур, которые дезинформировали руководство страны об обстановке в городах, взяли под свой контроль правительственные и другие каналы связи и использовали все способы, чтобы дестабилизировать страну.



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Касым-Жомарт Токаев убежден, что "стране нужны кардинальные реформы". "В противном случае - застой. Его разрушительные последствия мы видели в недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя",- считает президент Казахстана. Он сообщил, что реформы разрабатывались им давно, еще до январских событий, но ему советовали не торопиться.



"Скажу откровенно: некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне отложить эти планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах. Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной демократии, предрекая различные негативные сценарии наподобие горбачевской перестройки, тем более геополитическая обстановка крайне осложнилась",- рассказал президент Казахстана. Однако, по его мнению, комплексная модернизация политической системы будет логическим завершением процесса решения "первостепенных задач в социально-экономической сфере, обеспечении национальной и общественной безопасности".



Предложения Касым-Жомарта Токаев можно разделить на три группы.



Первая касается реформы непосредственно центральной политической вертикали власти, а именно полномочий президента, состава и принципов формирования парламента, назначений глав региональной власти.



Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.



"На начальном этапе развития страны суперпрезидентская форма была оправданна. Но мы не стоим на месте: меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики",- заявил он.



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В связи с этим Касым-Жомарт Токаев предложил исключить из законодательства пункты, дающие возможность президенту снимать с должности любого местного главу администрации "вплоть до районного и сельского уровня", а также "право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения".



Кроме того, "надо поставить заслон политическому доминированию", поэтому до конца года господин Токаев уйдет с поста главы партии "Аманат" (бывшая "Нур Отан") и предлагает законодательно запретить президенту, а также главам местных администраций и их замам возглавлять партии на время исполнения своих полномочий. Этот запрет, по его мнению, должен распространяться и на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. "Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства",- считает господин Токаев.



Еще одно предложение, связанное с институтом президентства,- внесение в законодательство прямого запрета на занятие руководящих должностей в государственных структурах близкими родственниками президента.



В части реформы институтов представительной власти Касым-Жомарт Токаев предлагает отказаться от действующей в стране пропорциональной избирательной системы и вернуться к смешанной системе. Что же касается местных представительных органов, то, судя по комментариям государственного секретаря Ерлана Карина, речь идет о возврате к мажоритарной системе.



Еще одно нововведение касается законодательства о партиях. Процедуры их регистрации будут значительно упрощены. Регистрационный порог для партий президент Казахстана предлагает снизить в четыре раза - с 20 тыс. до 5 тыс. человек, как и необходимую для регистрации минимальную численность региональных представительств с 600 до 200 человек, а также с 1 тыс. до 700 человек минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии.



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Кроме того, принципиальным моментом в реформе политической конструкции казахстанской властной пирамиды является появление двух новых органов - Высшей аудиторской палаты и Конституционного суда. В Высшую аудиторскую палату будет трансформирован Счетный комитет, и она будет подотчетна нижней палате парламента. В свою очередь, Конституционный суд появится на базе действующего Конституционного совета, который обладает исключительным правом толкования конституции. Туда теперь смогут обращаться с заявлениями генпрокурор и уполномоченный по правам человека. До настоящего момента таким правом обладали лишь президент и депутаты парламента при наборе необходимого количества подписей.



Вторая группа президентских новаций связана с проблемой местного самоуправления и регионального устройства. Так, Касым-Жомарт Токаев предлагает разрешить заложенное сейчас в законодательстве Казахстана противоречие, при котором местные представительные органы (маслихаты) являются одновременно и органами местного самоуправления, и органами госуправления. Параллельно предлагается усилить их роль, введя пост председателя, согласовывать назначения акимов, а также срочно ратифицировать европейскую конвенцию о местном самоуправлении.



Что касается третьего блока президентских предложений, то он связан с деятельностью СМИ и НКО.



Президент предложил заменить действующий при нем Национальный совет общественного доверия на Национальный курултай, где будет представлен широкий спектр НКО. "Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом",- заявил господин Токаев.



А вот в части СМИ речь идет прежде всего о реформе регулирования. "Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов",-заявил Касым-Жомарт Токаев.



Он убежден, что "дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации", а поэтому "необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы".



Как считает президент Казахстана, для реализации высказанных им предложений парламенту потребуется внести изменения более чем в 30 статей конституции и, кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.



По словам президента, курс на построение нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. "В новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация"",- считает господин Токаев. По его словам, сейчас не время "возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских".



"Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности. Примеров этому немало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии",- предупредил президент Казахстана.



Александр Константинов, Нур-Султан

16.03.22 Источник - kommersant.ru

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