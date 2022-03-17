Санкционный ответ Москвы, который остается в запасе. Все ли было Западом учтено? - В.Вихров

08:59 17.03.2022 ВАДИМ ВИХРОВ | 17.03.2022 |

Санкционный ответ Москвы, который остается в запасе.

Все ли было Западом учтено?



Градус санкционной войны Запада против России последовательно повышается. Евросоюз утвердил уже четвертый пакет дискриминационных мер. Очень вероятно, что последуют пятый, шестой пакеты и т. д.



На этом фоне в зарубежной аналитике появились оценки того, что представляет собой финансово-экономический потенциал России, ее место и роль в международном распределении труда. Во многих странах пытаются понять, как долго сможет Россия противостоять агрессивной изоляции со стороны двух англосаксонских держав и примкнувших к ним стран ЕС.



Бреши остаются, но крепостная стена выше



Один из выводов, читаемый подчас между строк, таков: Россия, по выражению одного из авторов, превратилась "в крепость". Даже если принять это утверждение с оговорками и согласиться с тем, что "всем в итоге будет плохо, но у нас есть опыт 90-х, а у других его нет", проступают отличия от прежних раундов санкционного давления на Россию.



При достигнутом уровне взаимопроникновения и взаимозависимости экономик невозможно быть полностью изолированным. В то же время степень сопротивляемости российской экономики к внешнему воздействию сегодня существенно выше, чем в 2014 году.



Дело в том, что после госпереворота в Киеве концепция Кучмы "Украина – не Россия" стала в экстренном порядке наполняться иным содержанием. "Украина – это анти-Россия". Под этот проект были выделены огромные финансовые средства иностранных покровителей, готовых сегодня воевать до последнего украинского солдата.



В Москве, наконец, осознали, что формируется не просто угроза национальной безопасности, а экзистенциальная угроза существованию России и ее народа. Это подтверждается разработкой биологического оружия в американских лабораториях на территории Украины и попытками создать "грязную" атомную бомбу. И Россия стала готовиться к неизбежному – к переходу противостояния с Западом в горячую фазу.



Как следствие, признают западные политологи, монотоварная экспортная зависимость России от продажи углеводородного сырья ослабла по сравнению с 80-ми годами. Если тогда манипулирование ценами на мировых рынках после сговора США и Саудовской Аравии обезводило приток твердой валюты в СССР, сегодня законы рынка, сокращение разведанных и доступных сырьевых запасов в мире, структура энергетического баланса развитых стран сужают пространство для недружественного санкционного маневра.



Не нефтью единой



Хорошо оркестрированный ввод санкционных мер Запада подтверждает догадку, что схема нарастающего давления на Россию была проработана заранее: финансовая удавка; эмбарго на поставки энергоносителей; вывод западных компаний, в том числе занятых в производственной сфере, с российского рынка. Перекрытие доступа к высокотехнологичным IT-продуктам.



Расчет строился и строится на идее санкционного блицкрига. Предполагается повышать в котле давление до тех пор, пока крышку не сорвет. Все ли учтено? Оказывается, не все. Отказ США от российских углеводородов и ведьмины пляски над трубопроводом "Северный поток – 2" – даже в условиях, когда "Газпром" продолжает качать газ через украинскую ГТС – вызвали всплеск цен на спотовых торговых площадках, любимом творении Еврокомиссии. Биржевая цена, формируемая балансом спроса и предложения, в какой-то момент доходила до 3000 долларов за тысячу кубометров.



Как следствие, Норвегия, один из крупнейших в мире фабрикантов удобрений, объявила о сокращении производство аммиака и карбамида в Италии и Франции. Треть европейских компаний, специализирующихся на удобрениях для агросектора, были вынуждены остановить производство из-за ударной возгонки цен на газ.



Авторами санкций не была учтена степень интеграции российской экономики в мировые производственно-сбытовые цепочки. Доля России в мировом производстве и торговле нефти и газа составляет порядка 17%, никеля – до 37%, товарного неона – 40%. Для понимания: неон, газ высокой степени очистки, необходим для работы лазеров, используемых при изготовлении микрочипов, которые критически необходимы в микроэлектронике.



Существует еще зависимость американских атомщиков от поставок из России ТВЭЛов (тепловыделяющий элемент – главный конструктивный элемент активной зоны ядерного реактора, содержащий ядерное топливо). На долю американских АЭС, использующих российские ТВЭЛы, приходится около 20% выработки электроэнергии в США.



В случае введения Москвой эмбарго на поставки всего этого ассортимента стратегического сырья и технологичной продукции, считают российские аналитики, будут запущены "процессы дезинтеграции экономик ЕС и в меньшей мере США".



Ответственность глобальной кормилицы



Американская онлайн-платформа для медработников Medscape призвала прекратить поставки в Россию жизненно необходимых лекарств. После того как войска вскормленного англосаксами киевского режима нанесли ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка с целью убить как можно больше мирных жителей, ясно, что при выборе санкционного оружия Запад не будет гнушаться ничем.



Вопрос: решились бы США и ЕС использовать в качестве оружия поставки сельскохозяйственного сырья и готовой продукции против России? Ответ: как минимум нельзя исключать.



Пойдет ли Москва на симметричный контрудар? Практически исключено. Одну из причин, сам того не подозревая, огласил официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири: "На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, заявил чиновник. Поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен, что отразится на миллионах людей, уже пострадавших от высокой продовольственной инфляции в своих странах". России это надо?!



В свою очередь д-р Цюй Дунъюй, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), привел схожие цифры. "Суммарная доля двух стран (России и Украины) в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы – 4% и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Эти страны – мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла. Россия занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений".



Д-р Цюй предупреждает, что "сбои в товаропроводящих цепочках и логистике поставок зерновых и масличных культур из Украины и России наряду с наложенными на Россию экспортными ограничениями заметным образом скажутся на уровне продовольственной безопасности".



В числе рекомендаций ФАО, которая не одобряет любые дискриминационные меры в области мировой торговли, на первом месте стоит следующее: "Не следует ограничивать глобальную торговлю продовольствием и минеральными удобрениями. Необходимо предпринять все усилия для защиты производственной и коммерческой деятельности, направленной на удовлетворение внутреннего и глобального спроса".



По статистике ФАО, в прошлом году Россия отгрузила в общей сложности 32,9 миллиона тонн пшеницы и меслина. Турция на 70% зависит от поставок российской пшеницы, а Египет, Катар, Руанда и Киргизия – на 80%.



В 2021 году, согласно аналитике ФАО, Россия заняла первое место по экспорту азотных удобрений и второе место по поставкам калийных и фосфорных удобрений. Примерно в 25 странах уровень зависимости от этой линейки товаров из России составляет 30 и более процентов. Ряд стран, расположенных в Восточной Европе и Центральной Азии, более чем на 50 процентов зависят от импорта российских удобрений по всем трем компонентам.



В ответ на применение Западом финансовых рычагов давления Россия может припугнуть своим "продовольственным оружием". Припугнуть, не более. Москва не станет этого делать, и вот почему.



Не навредить себе и партнерам



Да, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна (пшеница и меслин, рожь, ячмень и кукуруза) в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для защиты внутреннего рынка и обеспечения собственной продовольственной безопасности. Как это понимать? Сообщение Минэкономразвития РФ содержит прозрачный намек: "Временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".



Подтекст протекционистской меры ясен: внутренние потребности стран ЕАЭС удовлетворены, а значит, дополнительные закупки могут быть предназначены для перепродажи, тем более что цены растут как на дрожжах. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, предусмотрено исключение.



Схожие условия по временному запрету на вывоз в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца. Важная деталь: запрет – временный, ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, а по сахару – до 31 августа. Ущемление интересов стран-партнеров можно усмотреть, но они минимальные.



Что до введения полного эмбарго на экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия, то такая вероятность близка к нулю. Причина в том, что пшеницу, согласно сведениям Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия продает в основном странам, не замеченным в поддержке западных санкций. Из общего объема экспорта пшеницы стоимостью в 8,9 млрд долларов за 2021 год на Египет, Латинскую Америку, Африку приходится 90% продаж, на Евросоюз – только 6,5% (577 млн долларов).



Сегодня мы не кормим Европу, как в начале ХХ века. Европа самодостаточна. Однако при этом Россия оказалась в последние десятилетия кормилицей для многих стран на трех континентах, что накладывает не только контрактные, но и моральные обязательства.



Сумев за долгие столетия впервые преодолеть страх регулярных периодов острого недоедания, Россия не может себе позволить отвернуться от голодающих, которых в мире более 800 миллионов, и просто от тех стран и сообществ, которые не способны обеспечить себе продовольственную безопасность.



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Москва дает понять, что тщательно просчитывает свои контрсанкции. Таковы правила стародавней геополитической игры. Такова логика начавшегося переустройства несправедливого однополярного мира.



Несправедливость заключается еще и в том, что вскормленный англосаксами агрессивный киевский режим был призван не только вовлечь в войну Россию, но и разорвать ее связи с Европейским союзом. Европа была также обречена на заклание.



Демилитаризация и денацификация Украины – лишь эпизод развертывающихся в мире перемен. Не случайно Китай, если верить публикации в лондонской "Файнэншл таймс", пообещал России не только экономическую, но, если понадобится, и военную помощь; идет выстраивание основ нового миропорядка. Источник - fondsk.ru

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