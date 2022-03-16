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Токаев отказался от супервласти, - В.Панфилова
10:26 17.03.2022

Казахстан выбрал путь президентско-парламентской республики
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16/03/22

Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил парламенту программу политических реформ. Он, в частности, предложил усилить роль парламента страны и отойти от суперпрезидентской формы правления, а также изменить условия для регистрации политических партий. Всего глава государства представил около 30 инициатив, которые будут внесены в Конституцию страны. Принимать законы будет нижняя палата парламента. Токаев также дал оценку январским событиям, однако имен организаторов попытки государственного переворота так и не назвал.
Касым-Жомарт Токаев, давая оценку январским событиям, подчеркнул, что это была попытка государственного переворота. Однако, сославшись на тайну следствия, он так и не назвал имен, сказав, что "отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть" в стране, среди них были известные личности, руководители военных и спецорганов. Даже взяли под контроль связь. Это была "масштабная, детально разработанная операция". Он напомнил, что в те трагические дни он пообещал всегда оставаться с казахстанцами и свое обещание сдержал. И он еще раз повторил, что и впредь останется "до конца со своим народом".

"Послание президента Касым-Жомарта Токаева напоминало заявку на подготовку к президентским выборам 2024 года. Так как это сильно беспокоит власть с точки зрения поддержания политической стабильности после январских событий. Накопившийся социальный пар власти частично решили выпустить через данное Послание, озвучив некоторые реформаторские инициативы", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

В частности, Токаев сообщил, что в ближайшее время сложит с себя полномочия лидера правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan), а также предложил ввести запрет для президента быть членом партии в период его полномочий. Беспартийными также должны оставаться члены ЦИКа и его председатель, глава счетного комитета и конституционного совета.

Токаев также готов передать и часть президентских полномочий парламенту, отметив, что суперпрезидентская система утратила свою эффективность и не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядом и убеждений. По словам главы Казахстана, отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране. Предлагаемые инициативы принципиально изменят правила игры и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации казахстанского общества.

Планируется также переформатировать деятельность обеих палат парламента страны и создание Конституционного суда. Должна измениться избирательная система – объявлены переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель и либерализация процесса регистрации партий. Ожидается, что нынешний год должен стать стартовым для появления в стране новых, в том числе оппозиционных, политических партий, которые могли бы участвовать в следующих, возможно, досрочных парламентских выборах.

Досым Сатпаев считает, что времени на раскачку и на красивые обещания у власти нет, так как сильный парламент может появиться лишь за счет новых сильных и авторитетных партий, которые должны заменить старые эрзац-партии. "Но, судя по всему, это произойдет не так скоро, так как именно старый состав парламента будет вносить все те законодательные изменения, которые были озвучены в Послании. Так что их временной лимит пребывания на политсцене опять продлен", – считает политолог.

"Реализация политических реформ окажет позитивное влияние на общественные процессы в стране, повысит устойчивость политической архитектоники, будет способствовать формированию многополюсной партийной системы, простимулирует гражданскую активность в процессе принятия решения как в центре, так и на местах, усилит сферу правозащиты, оптимизирует административно-территориальное устройство", – написал в своем Telegram-канале государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

Однако, как считает профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев, определить, насколько высказанные Токаевым предложения соответствуют ожиданиям общества, в Казахстане крайне сложно. "Ключевая позиция состоит в том, что общество серьезно фрагментировано и ожидания у населения зачастую полярны. С другой стороны, предложения Токаева вырабатывались в короткие сроки и, судя по всему, не проводились социальные опросы или замеры настроений граждан", – сказал "НГ" Рустам Бурнашев. По мнению эксперта, позиции, которые озвучил Токаев, носят точечный характер. "Безусловно, можно заметить некоторую системность, касающуюся партийного строительства, законодательных органов власти, но я бы не сказал, что идет построение "Нового Казахстана", – подчеркнул Бурнашев.

По его словам, во-первых, нет полной системности в предложениях Токаева, во-вторых, неизвестно, насколько эти инициативы будут выполняться и будут действенны. Например, как отразится разделение партийных структур с местными органами на их полномочиях? Станут ли они самостоятельными?

Рустам Бурнашев считает, что не стоит спешить с проведением досрочных выборов, даже если в кратчайшие сроки удастся зарегистрировать новые политические партии. "Проведение досрочных парламентских выборов несет большой тактический риск, потому как население в Казахстане находится под воздействием как январских событий, так и украинских, которые оказывают свое влияние. Уровень политизации в Казахстане достаточно высокий, и проведение выборов может привести к серьезным последствиям в стране и даже дестабилизации ситуации, причем в самом негативном смысле, – считает эксперт. – Должно пройти какое-то время, чтобы убедиться, что установки президента являются не вербальными, а практическими, они реализуются в действии и препонов для регистрации партий не будет".

Предложения, с которыми выступил Токаев, должны быть внесены в качестве законов в Конституцию Казахстана. Таким образом, по мнению эксперта, завершается юридическая передача власти от первого президента ко второму. "Токаев представил, как он видит свою власть в Казахстане. Как он видит свою позицию на посту полноправного руководителя республики, без каких-либо ограничений", – сказал "НГ" Рустам Бурнашев.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647501960


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