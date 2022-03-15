Алматы. Казахского нацпата Мамая арестовали на 2 месяца

10:54 17.03.2022

Полиция Алматы рассказала об аресте Жанболата Мамая



Активист Жанболат Мамай арестован на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.



По данным Департамента полиции Алматы, в отношении Жанболата Мамая следственным управлением ДП Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 378, частью 2 УК РК ("Оскорбление представителя власти") и статьей 274, частью 2 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").



"По ходатайству следователя суд санкционировал содержание под стражей гражданина Мамая Ж. сроком на два месяца", - прокомментировали в полиции.



Досудебное расследование осуществляется в строгом соответствии с принципами объективности, полноты и всесторонности, отметили в ведомстве.