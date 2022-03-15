 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.03.2022
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Среда, 16.03.2022
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Вторник, 15.03.2022
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Алматы. Казахского нацпата Мамая арестовали на 2 месяца
10:54 17.03.2022

Полиция Алматы рассказала об аресте Жанболата Мамая

Активист Жанболат Мамай арестован на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По данным Департамента полиции Алматы, в отношении Жанболата Мамая следственным управлением ДП Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 378, частью 2 УК РК ("Оскорбление представителя власти") и статьей 274, частью 2 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").

"По ходатайству следователя суд санкционировал содержание под стражей гражданина Мамая Ж. сроком на два месяца", - прокомментировали в полиции.

Досудебное расследование осуществляется в строгом соответствии с принципами объективности, полноты и всесторонности, отметили в ведомстве.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647503640


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