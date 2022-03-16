 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В верхах КНР растет недовольство курсом Си Цзиньпина, - В.Скосырев
11:54 17.03.2022

Часть чиновников обеспокоены квазиальянсом Китая с Россией
Владимир Скосырев
16.03.2022
Перед ХХ съездом КПК открыто критиковать Си Цзиньпина никто не решается.
В преддверии ХХ съезда КПК, намеченного на осень, авторитет генсека партии выглядит незыблемым. Но эксперты на Западе и в Гонконге обнаружили, что попытки Си Цзиньпина расширить социалистическую составляющую в экономической политике, а также шаги, ведущие к обострению противоречий с США, тревожат китайскую элиту. Многие чиновники и особенно бизнесмены в приватном порядке говорят, что за близость с Москвой во время кризиса в Украине Китаю придется дорого заплатить. Ведь США дали ясно понять, что причинят боль китайским фирмам и банкам, если Пекин будет помогать Москве.

Дайана Чойлева, главный экономист лондонского консалтинга Enodo Economics, пишет в газете Wall Street Journal, что доходы финансового сектора Китая резко упали в четвертом квартале прошлого года.

Это комментаторы связывают с тем, что Си Цзиньпин ужесточил контроль над частными компаниями – начиная с технологических гигантов и кончая девелоперами. В то же время отрицательно повлияла на затраты потребителей и производство на промышленных предприятиях новая вспышка коронавируса.

К этому прибавилась договоренность Си с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля о том, что укреплению российско-китайских отношений нет предела. Поскольку вскоре после этого Россия начала военную операцию в Украине, Пекину пришлось срочно принимать меры, чтобы не допустить коллапса в его политических отношениях с Западом. А бизнесменам – подсчитывать, какой косвенный ущерб им принесут санкции, наложенные на Москву, и взлет цен на сырье.

Признаки недовольства среди партийных функционеров и предпринимателей усилились в тот момент, когда Си Цзиньпин готовится к переизбранию на пост генсека партии на третий срок. Сомнений в переизбрании нет, он единственный кандидат. Но ранее в Пекине чиновники и экономисты высказывали мнение, что время для ужесточения государственного регулирования экономики в духе основополагающих коммунистических идей и значительного уменьшения имущественного неравенства выбрано неудачно. Это увеличивает элементы нестабильности в государстве.

Ка говорит Уилли Лам, политический аналитик Chinese University в Гонконге, нынче в Китае начался сезон, который можно уподобить состязаниям за пост лидера, привычным на Западе. Китайская политическая система внешне монолитна, но в то же время там существуют различные фракции, которые борются за влияние. При этом генсек Си обрел популярность в массах благодаря тому, что он развернул борьбу с коррупцией и чрезмерным обогащением владельцев крупнейших прибыльных бизнесов. Под раздачу попал даже такой IT-гигант, как Alibaba. Его главу Джэка Ма подвергли критике, а финансовой "дочке" корпорации – Ant Group пришлось в последний момент отказаться от первичного размещения акций.

Как выяснилось, амбиции капитанов большого бизнеса помогают порой реализовать видные партаппаратчики. В случае с Alibaba тут, вероятно, играл роль Чжоу Цзянюн, секретарь парткома КПК в городе Ханчжоу. Именно там находится штаб-квартира Alibaba. Против партийного секретаря ведется расследование за содействие "беспорядочному увеличению капитала" и получение взяток. Руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в стране в этой связи сказал: "Нужно обрубить связи между властью и капиталом".

Цель, несомненно, благородная. Но в пекинском истеблишменте есть опасения, что кампания по выравниванию социального неравенства и возвращению к идеям коммунизма в духе Мао Цзэдуна зашла слишком далеко. Ведь в прошлом году, по сведениям AFP, стоимость технологического сектора в Китае упала на 1 трлн долл. Такова подоплека брожения в китайском истеблишменте, которое обнаружили иностранные наблюдатели.

В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Недовольство политикой Си Цзиньпина – это не такая уж новость. За последние два-три года оно то усиливалось, то ослабевало. Поскольку Си фигура практически несменяемая, на политическом уровне этот вопрос не обсуждается. Думаю, Wall Street Journal публикует эту статью, чтобы раскачать ситуацию в самом Китае. Это тонкий намек китайцам, которые должны быть недовольны лидером.

Сам Си во время двух сессий – парламента и Народного политического консультативного совета, – которые только что завершились, указал на три ключевых момента. "Во-первых, мировая торговля, от которой зависит Китай, находится в состоянии кризиса. Виной тому – не Китай, а политика США. Во-вторых, китайская экономика должна опираться на инновации, а не на вложения центра в бюджеты регионов. Третий момент – лидер стал больше говорить об обороне. Это попытка сплотить нацию в свете угрозы отделения Тайваня от государства", – сказал эксперт.

Это как раз вызывает крайние опасения у бизнесменов и связанных с ними политических групп. Эти люди, привыкшие работать в спокойной, мирной обстановке, боятся, как бы с Тайванем не повторился украинский сценарий. Тем не менее говорить о том, что где-то формируется оппозиция Си Цзиньпину, не приходится, полагает Маслов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647507240


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