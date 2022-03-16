Новым королем зулусов (11 млн подданных) стал Мисузулу Синкобиле Зулу

12:05 17.03.2022

Южно-Африканская Республика на государственном уровне признала новым королем зулусов принца Мисузулу Синкобиле Зулу. Об этом официально объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.



"В соответствии с законом ЮАР о традиционном лидерстве принц Мисузулу официально признан королем зулусов, - цитирует в четверг главу государства местный телеканал И-эн-си-эй. - Королевская семья определила принца Мисузулу как человека, который с точки зрения обычного права и обычаев соответствует требованиям для занятия престола, и обратилась ко мне с просьбой о его признании".



Монарший престол зулусов освободился после смерти в марте 2021 года от последствий коронавируса короля Гудвилла Звелитини. Он находился на троне почти 50 лет, у него - шесть жен и 26 детей. В течение последующих месяцев в королевской семье велась борьба за трон, в том числе и через суд между детьми умершего короля. Сейчас этот процесс завершился, и королем зулусов стал сын третьей жены Звелитини 47-летний принц Мисузулу.



Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный в ЮАР народ, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.