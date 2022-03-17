"Мы находимся на переломном моменте истории", - Иван Охлобыстин

14:19 17.03.2022

ОХЛОБЫСТИН Иван

Важно понимание, что все уже произошло: Охлобыстин о переломном моменте истории

17.03.2022 - 4:00

Важно понимание, что все уже произошло: Охлобыстин о переломном моменте истории | Русская весна

Известный актер, патриот России и сторонник Донбасса Иван Охлобыстин поделился своим взглядом на общее представление о происходящем.



"Чтобы принять то или иное решение, нужна ясность. Хотя бы общее представление о происходящем. С учетом бардака, происходящего в информационной сфере, попробую составить это представление сам. В самых общих словах. Как, если бы инопланетянину объяснял.



Итак: Америка расставила вокруг России биологические центры с целью произвести нужную заразу и убить всех нас. Большинство специалистов считают, что коронавирус, последние годы кошмаривший весь мир, - продукция одного из подобных центров, расположенных не только рядом с Россией, но и с Китаем.



То есть убить хотели и китайцев тоже. Как я понимаю, Америка официально в этом призналась. Нет, конечно, напрямую про убийство речь не шла, но вряд ли в этих лабораториях производилась жевательная резинка.



И это только последние новости.



До них были 8 лет геноцида жителей Донбасса, сожжение людей в Одессе, кровавые подавления инакомыслящих по всей территории Украины силами натасканных Америкой неонацистов.



Потом была попытка вооружить неадекватное украинское руководство Украины ядерным оружием.



Дальше тянуть мы не могли и начали проводить спецоперацию, чтобы предотвратить физическое уничтожение людей на Донбассе и зачистить Украину от неонацистов.



Тут же полетели санкции от европейских вассалов Америки и почти полная изоляция России от остального мира.



Нет смысла говорить о том, что от санкций пострадаем не только мы, но и Европа. Это очевидно.



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Но для Америки, живущей большей частью от спекулятивных манипуляций на рынке, нужна обескровленная Европа для укрепления своих пошатнувшихся за последние десятилетия позиций. А мы не нужны совсем. Нужна наша территория и наши ресурсы.



Хотя это уже лишняя для инопланетянина информация.



Для нас же важно понимание, что все УЖЕ произошло, что в живых нас оставлять никто НЕ собирался и НЕ собирается, что договориться НЕ удастся.



Что русские люди по всему миру подвергаются гонениям.



Что мы находимся на переломном моменте истории, который заложит основу для следующего столетия как минимум.



И еще - что у нас достаточно сил противостоять надвигающейся тьме.



Да, первое время мы лишимся определенной части бытового комфорта, но это небольшая цена за выживание.



А если мы найдем в себе мудрость и силы проявить гражданское единство, в условиях изоляции поднять экономику, науку и культуру на уровень, достаточный для следующего эволюционного витка, то нас ждут удивительные, прекрасные времена. Однажды те, кто сейчас обижает нас, придут к нам за помощью. И мы им поможем. Такова наша суть.



Именно поэтому мы непобедимы!"