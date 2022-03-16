КазАрмия срочно пересматривает программу боевой подготовки, - В.Северный

14:31 17.03.2022

В казахстанской армии в срочном порядке пересматривается программа боевой подготовки

В казахстанской армии в срочном порядке пересматривается программа боевой подготовкиФото - Владимира СЕВЕРНОГО

В Генеральном штабе в соответствии с поручением Президента страны создана рабочая группа, которая и ведет переработку всего регламентирующего процесса учебы. При этом в обучение войск уже внесены существенные изменения, направленные на совершенствование навыков солдат срочной службы.



В ходе подготовки взводов и рот основное внимание уделяется умелым и слаженным действиям военнослужащих в населенных пунктах и горной местности против незаконных вооруженных формирований, применению беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения условного противника в труднодоступных местах.



– Как показывает практика, рота является ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований, – комментирует заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке полковник Бауыржан КУРЕНКЕЕВ. – Поэтому очень важно, чтобы и командиры, и их подчиненные могли уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовать имеющиеся у них силы и средства.



Армия – школа мужества, она формирует характер, волю, дисциплину и физическую подготовку. Эти изменения, как никто другой, видят родители военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу.



И хотя защитники Отечества уже являются взрослыми и самостоятельными мужчинами, для своих мам и пап они все равно остаются детьми. "КАРАВАН" связался с родителями солдат срочной службы, которые поначалу беспокоились и переживали, когда провожали сыновей на службу в армию, а теперь радуются, что процесс "выжимания из себя вредных привычек" и адаптация к взрослой армейской жизни у мальчишек – за спиной.



– Я – мама солдата Ахана Бактыгали, который был призван в мае прошлого года, – говорит Нуржамал ИМАНБАЕВА. – 10 месяцев его службы пролетели быстро, и сейчас я не узнаю своего сына: он повзрослел, поумнел, даже подрос, как мне показалось. Бывали у него в воинской части и своими глазами видели, как живут солдаты-срочники, что они обеспечены всем необходимым. Службу проходят в хороших условиях. Поэтому хочу выразить огромную благодарность командованию воинской части за поддержку, воспитание, внимание и доброжелательное отношение ко всем военнослужащим.



По словам Нуржамал Иманбаевой, когда она провожала сына в армию, то у нее, как и у большинства других родителей, возникали сомнения и страхи по поводу службы. Но они развеялись сами собой, когда она стала общаться с сыном и получала исчерпывающие ответы на все вопросы от офицеров и сержантов подразделения, где проходит службу ее сын Ахан Бактыгали.



– За время прохождения воинской службы мой сын ни разу ни на что не пожаловался, а всегда был доволен. За это время их приучили к строгой дисциплине, распорядку дня и многому-многому другому. Хочу отметить работу офицеров данной бригады: это организация родительского чата, получение информации в виде ответов на наши вопросы и, самое главное, поддержка со стороны командования части и сержантов. Тесная систематическая связь с нашими детьми, режим, порядок армейской жизни, настрой наших сыновей и сама обстановка удовлетворяют всех. Армия – настоящая школа мужества. Теперь и я это знаю.



– Но армию еще многие родители считают школой выживания.

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– Конечно, по-разному бывает. Возможно, не всем и не всегда везет. В чем-то перегибы случаются, и служба сына в армии тогда превращается в дни сплошных тревог и ожиданий. Пусть армия, как я уже вам сказала, будет школой выжимания вредных привычек из наших юношей. Здесь они бросают курить, не сидят вечно в своих гаджетах, занимаются спортом, совершенствуются в физическом плане. Учатся самостоятельности. Еще хотела бы отдельное спасибо сказать командиру в/ч 44803 за отличную организацию принятия военной присяги, которая прошла летом прошлого года. На следующий день нам прислали и фото, и видео об этом важном событии. Было очень приятно увидеть своих детей. Сын не раз говорил: "Мама, не переживайте". В каждом разговоре с ним даже по телефону, когда я не видела его глаз, мне все равно было понятно, что он рад служить. Что ему там нравится. Было заметно, что наши сыновья за это время повзрослели, многое переоценили, по-другому смотрят на жизнь, на отношение к своим родителям и близким. Произошли значительные изменения в лучшую сторону. Время не проходит зря: они закаляются духом и телом, обретают настоящих проверенных друзей. Благодаря командирам наши сыновья поняли, что такое честь, отвага, верность служению Родине. Не сомневаюсь, что к моим словам присоединятся многие родители, чьи дети служат вместе с моим сыном. Служба – это почетная обязанность мужчин и каждого гражданина своей страны. Всем военнослужащим, которые берегут наш мир и покой, желаю терпения, выдержки, здоровья и благополучия!



Адилбек ШОБАЛАЕВ, отец солдата-срочника Думана Жасенова, в разговоре с "КАРАВАНОМ" тоже высказал слова признательности командованию той же воинской части за создание хороших условий для несения армейской службы.



И Гулзипаш ҚУАНЫШЕВА, мама Алишера Сапарова, подтвердила высокую оценку родителей.



– Мы с Алишером – всегда на телефонной связи. Приятно, что мне также звонят сержанты, оповещая о том, как поживает и служит мой сын. Уверена, по завершении службы он вернется домой возмужавшим, еще более окрепшим духом и телом, воспитанным на личном примере своих командиров – достойных защитников Отечества.



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Автор: Владимир Северный