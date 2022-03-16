Задержана жена племянника Елбасы - Сатыбалдыулы. Оказалась бандиткой

17:12 17.03.2022

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2022 года Гульмира Сатыбалды задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан.



В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



Кайрат Сатыбалдыулы арестован на два месяца

Константин Вноровский