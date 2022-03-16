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|Задержана жена племянника Елбасы - Сатыбалдыулы. Оказалась бандиткой
17:12 17.03.2022
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса, сообщает Zakon.kz.
16 марта 2022 года Гульмира Сатыбалды задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Кайрат Сатыбалдыулы арестован на два месяца
Константин Вноровский