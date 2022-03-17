Китай отбивает наскоки США по антироссийским санкциям и контратакует, - Дм.Минин

18:47 17.03.2022 ДМИТРИЙ МИНИН | 17.03.2022



США, поставляя вооружения в зону конфликта, способствуют его обострению, их поведение идет вразрез с международными нормами



Обложив Россию "санкциями из ада", Вашингтон проявляет беспокойство по поводу того, что значительную часть из них, в том числе в валютно-финансовой сфере, включая обход SWIFT, Москва может парировать с помощью сотрудничества с Китаем.



Американцы пытаются по всем возможным каналам воздействовать на Пекин с целью вынудить его если не присоединиться к антироссийским санкциям в полной мере, то по крайней мере не помогать их преодолению. Они не останавливаются и перед прямыми угрозами: дескать, КНР сама может понести существенные потери, если попытается препятствовать Белому дому в его походе против Москвы. Однако это последнее, что следовало бы Америке делать в диалоге с китайцами, имеющими устойчивую аллергию на подобное обращение с собой. Представитель Госдепа утверждал, например: "США ясно дали понять Пекину, что не будут сидеть без дела и не позволят какой-либо стране компенсировать потери России из-за западных санкций".



Акции, привязанные к китайской альтернативе SWIFT, стремительно растут в цене



Акции, привязанные к китайской альтернативе SWIFT, стремительно растут в цене



И особенно невосприимчив в высшем китайском руководстве к американским ковбойским наскокам член Политбюро ЦК КПК, глава аппарата его комиссии по иностранным делам Ян Цзечи. В выработке международной политики Китая его иерархическая роль даже выше, чем у министра иностранных дел Ван И. Там, где Ван И в соответствии с дипломатическими канонами может прореагировать уклончиво, Ян Цзечи сдерживаться не будет. Это уже испытал на себе госсекретарь США Блинкен: однажды на переговорах Ян Цзечи после высокопарных нравоучений американца заставил того покраснеть и "заткнуться".



Э. Блинкен и Ян Цзечи



Э. Блинкен и Ян Цзечи



На этот раз с ним на нейтральной площадке в Риме встречался 14 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, достачно жесткий, но все же более обходительный и менее раздражающе занудный, чем Блинкен.



Призывая Пекин в семичасовых переговорах с Ян Цзечи присоединиться ко "всему мировому сообществу" в их "мерах воздействия" на Россию, Салливан ссылался в первую очередь на международное право, уставные документы ООН, рекомендательную резолюцию ее Генеральной Ассамблеи. Возможные потери и ущемления для Китая в том случае, если он поддержит "ничем не спровоцированное российское вторжение на Украину", Салливан обрисовал в более мягкой форме, чем это накануне прозвучало в публичных американских заявлениях.



Джейк Салливан и Ян Цзечи



Согласившись с тем, что все споры всегда и везде должны решаться мирным путем, дав понять, что сами американцы в этом отношении далеко не "ангелы", Ян Цзечи повел дискуссию в таком ключе, который оказался крайне невыгодным для собеседника. Он сосредоточил ее на военных поставках в зону конфликта. Оттолкнувшись от американских же публикаций, в которых утверждалось, что КНР, дескать, собирается поставить России оружие для применения на Украине, Ян Цзечи легко опроверг подобные вымыслы. Совершенно очевидно, что Москве такие поставки не нужны. Она сама является крупнейшим поставщиком данной продукции в Китай. Китайский руководитель мастерски развернул упрек в противоположную сторону. Это США, поставляя вооружения в зону конфликта, способствуют его обострению. Это поведение США идет вразрез с международными нормами, касающимися прекращения боевых столкновений и примирения сторон. Позицию Пекина ясно выразил эксперт Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. По его словам, может показаться, что США хотят помочь Украине в ее борьбе с Россией, но истинная цель военных поставок туда "носит совсем другой характер". США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей и "явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом". Французская Le Monde со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что по итогам поездки Салливана в Вашингтоне по-прежнему "глубоко обеспокоены" тем, что Китай встал на сторону России в украинском конфликте. В Пекине же, как водится, назвали состоявшуюся встречу "конструктивной".



Американские Стингеры и Джавеллины в руках солдат ВСУ



Американские Стингеры и Джавеллины в руках солдат ВСУ



Американские "Стингеры" и "Джавелины" в руках солдат ВСУ



Кстати, обход острых углов – давняя китайская традиция. Там не любят подставляться понапрасну и к резким характеристикам прибегают только тогда, когда их действительно "достанут". Сохраняя принципиальную линию на сохранение отношений с Москвой, в Китае одновременно стремятся не давать американцам повода для наложения очередного пакета санкций на себя. Россию это вполне устраивает, позволяя сохранять "широкое окно в мир".



После негативных американских откликов на римскую встречу Ян Цзечи – Салливан посол КНР в США Цинь Ган в специальной статье для The Washington Post от 16 марта в более деликатной форме еще раз разъяснил американцам позицию Китая по украинскому конфликту. Он, в частности, отмел как чистейшую дезинформацию все утверждения о том, будто Китай был предупрежден о российской операции заранее и потребовал от Москвы отложить боевые действия до завершения зимних Олимпийских игр. Как заявил посол, по Украине позиция Китая объективна и беспристрастна: "...должны неукоснительно соблюдаться цели и принципы Устава ООН; суверенитет и территориальная целостность всех стран, в том числе Украины; законные интересы безопасности всех стран; и, наконец, необходимо поддержать все усилия ради мирного урегулирования".



Цинь Ган



Цинь Ган



Учитывая все это, по его мнению, оглашенные американскими официальными лицами угрозы в адрес китайских организаций и предприятий неприемлемы. "Ни война, ни санкции мира не обеспечат. Нельзя грозить китайским компаниям санкционной дубинкой, одновременно добиваясь поддержки и сотрудничества Китая. Отстаивать суверенитет Украины, одновременно подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая на Тайване, – нелогично". А закончил Цинь Ган тем, что "долгосрочный мир и стабильность в Европе зиждутся на принципе неделимости безопасности".



Это подкрепляет те тезисы, с которыми все последнее время выступает Россия. При этом с нашей стороны в условиях фактической блокады едва ли было бы оправданным ожидать, что любое китайское предприятие тут же отзовется на российские запросы. В КНР имеется значительное число компаний с высокой долей западного капитала, не имеющих возможности переступить через запреты своих партнеров. Однако по сложившейся в стране практике такие структуры ни в одной сфере не должны иметь монополии. Почти всех их непременно сопровождают конкуренты похожего профиля с преимущественно отечественным капиталом. Российскому бизнесу необходимо иметь обстоятельный реестр таких компаний-близнецов и устанавливать деловые отношения, прежде всего, с ними. Для китайцев это также было бы полезным подспорьем в их конкурентной борьбе с американцами.



Гонконгская South China Morning Post (SCMP), представляющая наиболее "прозападную" часть китайского общества, тоже признает, что давление Вашингтона на Пекин с требованиями присоединиться к санкциям против России бессмысленно. "Цели, которые сейчас преследует Москва, имеют для нее экзистенциальное значение, поэтому, какой бы ни была позиция Пекина, Россия не остановится, пока своего не достигнет". По мнению SCMP, пока ситуация слишком накалена, Пекин будет поддерживать определенную дистанцию с Россией, но от торгового сотрудничества не откажется. "В конце концов странам ЕС ведь позволили не присоединяться к американскому эмбарго на российские энергоресурсы. Теперь и Индия хочет расширять торговлю с Россией с использованием национальных валют обеих стран в обход доллара. Так почему нельзя Китаю?" Источник - fondsk.ru

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