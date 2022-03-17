Жалкое зрелище: прибалты судорожно цепляются за обломки однополярного мира, - А.Паулаускас

18:49 17.03.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС-МЛ. | 17.03.2022 |



Вопреки бытующему мнению, мир мало внимания обращает на Украину



Цели специальной военной операции российской армии на Украине оглашены, ход операции известен, исход очевиден. Можно подводить некоторые промежуточные итоги.



Кремлю не с кем разговаривать на континенте после ухода авторитетной Ангелы Меркель. Президент Франции? Останется ли хозяином Елисейского дворца на второй срок? Руководители стран Восточной Европы с 24 февраля демонстрируют, как немного они стоят. Еще хуже смотрятся политики из Риги, Таллина и Вильнюса. Эстония обещает России "тотальную войну". В Латвии президент лично ищет в магазинах припрятанную соль. В Литве первые лица бродят по улицам с жовто-блакитными прапорами и кричат: "Украина победит".



В первой декаде марта президент Гитанас Науседа дал программное интервью литовскому пропагандистскому сетевому изданию delfi. Остановимся на некоторых его моментах.



А. Сложившиеся в НАТО группировки противоречиво оценивают киевские реалии. Нет решений. Отказ Болгарии, Румынии и Польши перегонять советские истребители в распоряжение командования ВВС Украины кое-что показал.



"Запад обещал Киеву многое, не сделал ничего. Отказался объявлять бесполетную зону, обеспечив ВКС России господство в воздухе. Дискуссии по этому вопросу себя исчерпали: любое вмешательство со стороны Североатлантического альянса станет спусковым крючком III мировой войны. Могу признать: даже статус кандидата в члены Евросоюза получить Украине невозможно", – говорит Науседа. Однако в Литве, уверяет он, никто не сомневается в победе Киева.



В. Попытки бывшего президента Дали Грибаускайте подтолкнуть Брюссель силой ответить на силу Кремля похожи на желание бензином тушить пожар. Каждый новый день растягивает логистические цепочки, несет новые потери в технике, истощает склады боеприпасов, горючего, медпрепаратов и продуктов питания. Все обходится России дорого.



"Я не вижу мотивации солдатиков. За кого они воюют? Если за Путина, кто он для них?"



А вот здесь с президентом и Верховным главнокомандующим вооруженными силами Литвы стоит подискутировать. Политические цели военной спецоперации известны: демилитаризация и денацификация. Ради их достижения идут в бой. Гитанас Науседа, как и его коллеги по Балтийско-Черноморскому региону, не служил даже срочной службы. О клятве на верность родине он не имеет понятия.



Почти 10 лет прибалты накачивали оружием ВС Украины и незаконные профашистские формирования – "Правый сектор"*, карательные полки "Азов"*, "Айдар"* и прочую мразь. Литовские военные инструкторы обучали штурмовиков стрельбе по одиночным движущимся целям, разведывательно-диверсионному ремеслу, минированию и подрыву не только стратегических объектов в Донбассе, но и жилых домов, школ, детских садов.



В Литве в этом преуспели много больше, чем в Латвии и Эстонии. Была создана профашистская организация Blue/Yellow, главная цель которой, цитируем, "поддерживать вооруженные отряды в борьбе против агрессии РФ". Йонас Охман, главарь банды, получил право неограниченно использовать в интересах своей организации ресурсы Минобороны, включая военно-транспортные самолеты. Чем и пользовался при доставке оружия в Киев.



С. Любимая тема лидеров стран Балтии: самые жесткие санкции в адрес Москвы. Литва по-соседски требует наказать и Белоруссию. "Санкционный ураган отбросит Россию на 30-40 лет назад, изоляция окажется многоэтажной и болезненной, мировые бренды уйдут и не возвратятся". Во-первых, не все ушли. Во-вторых, американские и европейские компании возвращаются, опасаясь национализации. В-третьих, вопреки бытующему мнению, мир мало внимания обращает на Украину, она лишь инструмент внешней политики США. Рост цен за океаном и в Европе таков, что там впору заботиться о спасении собственных экономик.



D. С удовольствием обсасывают тему "зреющего бунта" в российском обществе. "Либералы, олигархи, средний класс как бы медленно ни прозревали, рано или поздно поймут, что страна катится в пропасть. Захочется путешествовать, посетить мировые культурные столицы, отведать настоящего пармезана, познакомиться с альтернативными источниками информации – и начнется революция "снизу"". На политической карте появится Россия, приверженная западным ценностям – это голубая мечта президента Литвы.



Е. Глава государства рассказал о планах по отказу от российских энергоносителей. Литва проживет без нефти (30% всей потребляемой нефти приходится на импорт из РФ), без газа (70% необходимого). Без электричества придется сложно, но "затянем пояса, введем веерные отключения; согласны экономически страдать назло Путину".



Это говорит лидер, чья страна приближается к продовольственной бездне. Фермеры из-за высоких цен на дизельное топливо опасаются за урожай, возможности приобретать пшеницу, рожь и кукурузу на традиционном российском рынке нет, Украина прервала поставки свежих фруктов, овощей, подсолнечного масла и соли. Со дня на день взлетят цены на хлеб и другие необходимые продукты.



Напомним: мы приводим отрывки из интервью главы государства. Ему словно не докладывают о фактической стороне ситуации: авиация, ПВО, ВМС, лучшие десантно-штурмовые и танковые бригады, пункты управления, узлы связи, арсеналы и склады ВСУ уничтожены. С 24 февраля Киев утратил почти 1/5 территории и каждый день вынужден оставлять новые населенные пункты. И в таких обстоятельствах главнокомандующий говорит о скорой победе?



Минска-3 не будет. Надежды на ЕС и НАТО обрекли Зеленского и его команду на поражение и позор.



Экономические санкции – не сахар для россиян, но и не смерть. Банковские карты не уйдут из оборота. У России есть свои, можно частично использовать китайские платежные системы. Неизбежна дедолларизация. Россия скупает по низким ценам акции компаний с участием бежавшего иностранного капитала. Кому как не бывшему старшему советнику президента банка SEB-bank Гитанасу Науседе разбираться в финансовых тонкостях.



Наконец, о российских солдатах и россиянах в целом. Первые воюют за правое дело. Вторые в целом поддерживают первых. Что касается представителей либерального болота, они есть всюду. Неизвестно, сколько их сбежит из Прибалтики, случись здесь заварушка, подобная украинской. Наверняка много больше, чем покинуло Россию за минувшие 20 дней.