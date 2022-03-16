В боях под Марьинкой (Донбасс) стали "груз 200" три офицера армии США

20:18 17.03.2022

Армия ДНР уничтожила военных США под Донецком



В ходе освобождения города Марьинка от украинских боевиков был уничтожен опорный пункт 1-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ, во время досмотра которого были обнаружены образцы иностранного вооружения - гранатометы NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48, а также личные вещи американских инструкторов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.



Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.



"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как: капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круза Тоблина (Lt. Cruz Tomblin), которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", - отметил он.