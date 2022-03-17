В Ашхабаде официально аккредитован посол Афганского Эмирата (режим талибов) г-н Сабир

21:07 17.03.2022

В Ашхабаде появился временный посол "Исламского Эмирата Афганистан"



Сегодня, 17 марта, в Ашхабаде прошла церемония представления временного посла посольства "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА) в Туркменистане Хаджи Фазала Мохаммада Сабира. Об этом сообщается на странице в Twitter МИД ИЭА.



В церемонии приняли участие афганские дипломаты и замминистра иностранных дел Туркменистана Вафа Хаджиев. Он заявил, что Туркменистан поддерживает ИЭА.



"У нас есть большие проекты, такие как ТАП, ТАПИ и другие, мы попытаемся реализовать их через сотрудничество с посольством", - сказал Хаджиев.



Сам Хаджи Фазал Мохаммад Сабир заверил туркменскую сторону в том, что посольство будет оказывать услуги добросовестно.



Следует отметить, что признание временного посла "Исламского Эмирата Афганистан", который по сути является государством под управлением "Талибана" (организация запрещена в РФ), произошло после того, как министр иностранных дел ИЭА Амир Хан Муттаки посетил посольство Афганистана в Турции.



Как сообщало EADaily , после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года ни одна страна в мире не признала самопровозглашенный "Исламский Эмират Афганистан". В Кабуле работают посольства многих стран, в том числе и России, однако официального признания новых властей пока нет.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/17/v-ashhabade-poyavilsya-vremennyy-posol-islamskogo-emirata-afganistan